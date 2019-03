85 rywali Messiego, tylko jeden niepokonany

Messi w środowym meczu z Lyonem zdobył dwie bramki. Barcelona wygrała u siebie 5:1, awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów (pierwszy mecz - 0:0), a on sam zanotował już 467 zwycięstw, od kiedy jest w klubie. Potrzebował do tego 673 spotkań. Xavi, z którym się zrównał - 767.

Na taki dorobek Argentyńczyk pracował piętnaście lat. Zaraz po meczu z francuskim zespołem statystycy Barcy przewertowali klubowe archiwa, aby doszukać się, przeciwko ilu zespołom w tym czasie zagrał Messi i jak wiele z nich zdołał pokonać.

Pamiętny mecz

Pierwszy taki mecz Messiego. "Zrobił to, co Cristiano" Trudno w to... czytaj dalej » Okazało się, że wystąpił łącznie przeciwko 85 rywalom, nie ograł tylko jednego. Stuprocentową statystykę psuje mu mało znana drużyna Gramenet. Spotkał się z nią w 2004 roku w jednej z pierwszych rund Pucharu Króla.

Barcelona przegrała po dogrywce 0:1, siedemnastoletni wówczas Messi zszedł już w 73. minucie. To była jedna z najbardziej zawstydzających klęsk Katalończyków w XX wieku.

Okazji do zemsty nie było

Gramenet, wtedy zespół Segunda Division (drugi poziom), zakończył przygodę z Pucharem Króla na ćwierćfinale.

Okazji do zemsty Messi już później nie miał. Gramenet jeszcze kilka sezonów spędził na zapleczu ekstraklasy, aby potem regularnie obsuwać się w hierarchii hiszpańskiej piłki. Dziś występuje w drugiej lidze... katalońskiej.

Drużyną, którą Messi pokonywał najczęściej, jest z kolei Sevilla - grając przeciwko niej, aż 28 razy schodził z boiska jako wygrany.