Messi czarował. Nawet kibice Betisu bili mu brawo

28.02 | Piłkarze Barcelony pokonali na wyjeździe Real Madryt 3:0, a w dwumeczu 4:1, i awansowali do finału Pucharu Hiszpanii. W środę kluczowym zawodnikiem gości okazał się Urugwajczyk Luis Suarez, który zdobył dwie bramki.

85 rywali Messiego, tylko jeden niepokonany Lionel Messi... czytaj dalej » 23 lutego Barca przyjechała na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan i w pewnym momencie przegrywała już 1:2. Tamten wynik jedynie Messiego, który miał już bramkę na koncie, rozwścieczył. Skompletował hat-tricka i asystował jeszcze przy ustalającej wynik spotkania bramce Suareza na 4:2. Minął miesiąc i nie zmieniło się nic. Dalej dla tych dwóch panów stadiony w Sewilli są jak boiska treningowe.

Jak chirurg po raz pierwszy

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki słynie z bardzo zróżnicowanego arsenału zagrań, do którego z każdym kolejnym sezonem dodaje tylko kolejne pozycje. Tak jest choćby z rzutami wolnymi, od których stał się w ostatnich sezonach niewątpliwym ekspertem. W niedzielę dostaliśmy kolejne tego potwierdzenie. Messi w osiemnastej minucie ustawił sobie piłkę na skraju pola karnego przy rzucie wolnym i zamiast uderzać nad murem, zdecydował się ominąć stojących naprzeciwko rywali. Dokonał tego z chirurgiczną precyzją, piłka poleciała w samo okienko bramki Pau Lopeza.

Frustracja podziałała

Kolejne minuty należały już do Suareza. Najpierw chwilę przed przerwą fenomenalnie wypatrzył Messiego, który uderzył z ósmego metra bez przyjęcia i ułożył już wówczas Barcelonie mecz. "El Pistolero” w drugiej połowie dochodził do okazji za okazją, lecz za każdym razem wysiłek kolegów marnował. Po ostatniej z przestrzelonych sytuacji doszedł do wniosku, że wszystko zrobi już sam. Po godzinie gry w indywidualnej akcji przedryblował trzech piłkarzy i podwyższył spokojnie na 3:0.

Jak chirurg po raz drugi

Barcelona nie zachowała czystego konta na Estadio Benito Villamarin, gdyż w końcówce honorowego gola dla gospodarzy strzelił Loren, aczkolwiek tamte straty udało się powetować. Znów za wszystkim stała magia Messiego. Pięć minut przed końcem uderzył genialnie podcinką nad Lopezem i skompletował drugiego z rzędu bardzo efektownego hat-tricka w stolicy Andaluzji. Po tym wspaniałym golu kibice na stadionie w Sewilli bili mu brawo i skandowali jego nazwisko. Takie chwile naprawdę nie zdarzają się często.

Barca po 28 kolejkach LaLigi jest liderem tabeli i ma aż dziesięć punktów przewagi nad drugim Atletico.