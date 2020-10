Menedżer nie skreśla Grosickiego. "Czy lubię go jako zawodnika? Tak i to bardzo"

Przyszłość podstawowego reprezentanta Polski przez ostatnie dwa tygodnie stała pod dużym znakiem zapytania. Jesienią miał zostać wypożyczony do rywalizującego o klasę niżej Nottingham Forest, lecz potwierdzenie transakcji dotarło minimalnie po terminie. W efekcie skrzydłowy musiał pozostać w West Bromwich, gdzie w bieżącym sezonie zaliczył tylko jeden występ w Pucharze Ligi.

Polscy kibice mogli obawiać się, że Grosickiego czeka podobny los, jak Arkadiusza Milika, który nie ma szans na grę w Napoli. W kontekście nadchodzących mistrzostw Europy stanowiłoby to spory problem dla selekcjonera Jerzego Brzęczka. Na szczęście ekipa z Premier League nie zamierza odstawiać swojego zawodnika na boczny tor. Jeszcze w czwartek włączyła go do kadry pierwszego zespołu na trwający sezon.

- Współczułem mu, bo to świetny facet i prawdziwy profesjonalista - powiedział Bilić po niedoszłym transferze Polaka do Nottingham Forest.

- Nie narzekamy na nadmiar zawodników. Wyjaśniałem wcześniej, że byliśmy skłonni dokonać transferu, gdyż musieliśmy pożegnać kilku graczy, by dokonać wzmocnień na kluczowych pozycjach. Wyjaśnienie sprawy Grosickiego zajęło nieco więcej czasu, ale oczywiście zostanie on przez nas uwzględniony - dodał chorwacki trener.

Menedżer West Bromu zapewnił również, że przede wszystkim od Grosickiego zależy, jak często będzie pojawiać się na boisku.

- To reprezentant swojego kraju, który udowodnił, że stać go na grę w Premier League. Występował na mistrzostwach świata i innych wielkich imprezach, jako podstawowy piłkarz polskiej kadry. Będzie brany pod uwagę i tylko od niego zależy, jak wiele szans otrzyma - zapowiedział Bilić.

- Czy lubię go jako zawodnika? Tak i to bardzo. Szczególnie gdy jest w gazie i prezentuje najwyższą formę. Wówczas jest dla nas bardzo, bardzo cenny. Cieszę się, że został z nami - dodał szkoleniowiec.

Po sześciu kolejkach bieżącego sezonu West Bromwich Albion plasuje się tuż nad strefą spadkową w tabeli Premier League. Zespół z The Hawthorns nie odniósł jeszcze żadnego ligowego zwycięstwa i ma w dorobku zaledwie trzy punkty.