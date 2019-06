Guardiola wbija szpileczkę Realowi. "Potem mówi się, że tylko Manchester City dużo wydaje"

Guardiola zostanie w Manchesterze City co najmniej do 2021 r.

W ostatniej kolejce Premier League Manchester City pokonał na wyjeździe Brighton 4:1, dzięki czemu po raz drugi z rzędu został mistrzem Anglii. Po powrocie do Manchesteru, na Etihad Stadium piłkarze The Citizens świętowali sukces wraz z kibicami.

Wszyscy sympatycy Manchesteru City mogą odetchnąć. Pep Guardiola, który poprowadził drużynę z Etihad Stadium do tytułu mistrzowskiego, zdecydował się zostać w klubie do 2021 roku.

Niecałe dwa lata temu Manchesterowi City zarzucało się, że na wzmocnienia w defensywie wydał więcej niż... robi to w rok rząd Bośni i Hercegowiny. Menadżer The Citizens Pep Guardiola dostał od właścicieli wolną rękę na rynku transferowym, z czego nie raz skrzętnie skorzystał.

Katalończyk pozwolił sobie jednak odbić piłeczkę, widząc ostatnie ruchy transferowe Realu Madryt. Hiszpanie na Edera Militao, Lukę Jovicia i Edena Hazarda wydali ponad dwieście milionów euro. Guardiola, który był gościem turnieju golfowego w Caldes de Malavella, odpowiedział na kilka pytań hiszpańskich dziennikarzy. Mówił również o zakupach klubu ze stolicy Hiszpanii.

- Real Madryt pozyskał dobrych piłkarzy, ale później mówi się, że tylko Manchester City dużo wydaje. Kupili z Chelsea naprawdę świetnego zawodnika. Hazard to fantastyczny piłkarz. Jeden z lepszych, jakiego kiedykolwiek widziałem - mówił.



”El Real Madrid está fichando bien, pero aquí sólo gasta el City”



Guardiola habla sobre lo que están haciendo los 'Merengues' en este veranohttps://t.co/hE6b1sOJkVpic.twitter.com/CbmHx2kJMY — MARCA Claro (@MarcaClaro) June 13, 2019

O wpadkach City i Barcelony

Pep Guardiola musiał się również zmierzyć z pytaniem o wpadkę w Lidze Mistrzów. Manchester City w kapitalnym stylu wygrał wyścig o mistrzostwo Anglii z Liverpoolem, ale niespodziewanie odpadł w Champions League na etapie ćwierćfinału. Lepsi od Obywateli okazali się piłkarze Tottenhamu, późniejsi finaliści.

- Pojawia się pytanie: wyniki, czy styl? Dla mnie najważniejsze jest wygrywanie, bowiem bez zwycięstw byłbym zwolniony. Według mnie Barcelona rozegrała dobry sezon. To była wpadka w Lidze Mistrzów w wykonaniu Barcelony? Anfield to trudny teren. Ludzie myślą, że jeśli jesteś Barceloną, lub Realem Madryt, to musisz zawsze wygrywać. Przyjdzie moment, że Chelsea, Inter, czy Manchester United też wygrają, a ludzie myślą, że to ciągle ty masz zwyciężać. To trudne. Zwycięstwo nawet w mniej prestiżowej imprezie bardzo kosztuje - dodał Guardiola.