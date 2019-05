"To był nasz najlepszy mecz w Lidze Mistrzów od dawna". Menedżer Liverpoolu zaskoczył po klęsce

- Lionel Messi to najlepszy piłkarz świata. Za mojego życia nie widziałem lepszego - mówił jeszcze na konferencji przed meczem Klopp. I to właśnie Argentyńczyk pogrążył jego zespół, strzelając w środę dwa gole. - Bardzo go podziwiam. Przy jego fantastycznym trafieniu z rzutu wolnego nie mogliśmy nic zrobić, bo to było uderzenie idealne. Nie byłem jednak zaskoczony, że po raz kolejny zagrał fenomenalnie - to już pomeczowa wypowiedź opiekuna The Reds.

600. gol Messiego. Dokładnie 14 lat po pierwszym To był kolejny z... czytaj dalej » Zwycięstwo Barcelony 3:0 właściwie przesądza losy awansu. - Nie będą opowiadał bzdur, że nic się nie stało. Taki wynik nie ułatwia nam sprawy przed rewanżem, bo rywale grają bardzo dobrze z kontry. Wiem tylko, że przed własną publicznością damy z siebie wszystko - zapewnił.

"Nie wiem, czy można grać lepiej"

Mimo wysokiej porażki Klopp chwalił swoich piłkarzy. - Zagraliśmy naprawdę dobry mecz. W drugiej połowie zdominowaliśmy rywala. Nie wiem, czy można grać lepiej niż my w drugich 45 minutach. To nasze najlepsze spotkanie w Lidze Mistrzów od dłuższego czasu. Co z tego, skoro futbol polega na strzelaniu goli, a my tego nie robiliśmy. To nasz największy problem. Czasem w futbolu decydują centymetry, tak jak przy strzale Salaha, który trafił w słupek - analizował dalej trener The Reds.

4 - Liverpool have now lost more matches in the Champions League this season (4 in 11 matches) than in all other competitions combined (3 in 38 matches). Stage. #FCBLIVpic.twitter.com/xrRwLNIwNz — OptaJoe (@OptaJoe) 1 maja 2019

Liverpool okazał się jedną z nielicznych drużyn, które potrafiły na Camp Nou mieć większe posiadanie piłki od gospodarzy (52,4 procent czasy gry). Wymienił też 547 podań przy 510 Barcelony. Nic to jednak nie dało.

Rewanż na Anfield w najbliższy wtorek.