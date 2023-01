Koniec sagi w Barcelonie. Zmiennik Roberta Lewandowskiego sprzedany

Jeszcze w czwartek Depay wziął udział w treningu Atletico za zgodą Barcelony, która ma za niego otrzymać 3 miliony euro plus ewentualne bonusy sięgające kwoty jednego miliona. Sensacyjne doniesienia Włochów. Reprezentant Polski o krok od transferu do Arsenalu Jakub Kiwior,... czytaj dalej »

Przegrał rywalizację z Lewandowskim

Holender, znany wcześniej z występów w PSV Eindhoven, Manchesterze United i Olympique Lyon, trafił do Dumy Katalonii w 2021 roku na zasadzie wolnego transferu. Jego umowa obowiązywała do końca trwającego sezonu. W tym klubie rozegrał 42 spotkania, w których strzelił 14 bramek.

Po przyjściu Lewandowskiego z Bayernu Monachium Depay stracił miejsce w podstawowym składzie Barcelony. W obecnych rozgrywkach zaliczył łącznie zaledwie cztery występy w barwach ekipy z Camp Nou.

O jego ewentualnym transferze wiele mówiło się jeszcze w letnim oknie, gdy był bliski przejścia do Juventusu. Turyńczycy wybrali jednak wówczas Arkadiusza Milika.

Źródło: Getty Images Depay nie mógł liczyć na częste występy w Barcelonie po transferze Lewandowskiego

"FC Barcelona pragnie publicznie podziękować Memphisowi za jego zaangażowanie i poświęcenie oraz życzy mu wszystkiego najlepszego w przyszłości" - napisano w komunikacie katalońskiego klubu.

W Atletico Madryt Depay wypełni lukę po reprezentancie Portugalii Joao Feliksie, który niedawno został wypożyczony do Chelsea za ponad 10 mln euro.