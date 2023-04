Sędzia kopnął piłkarza. Grozi mu długie zawieszenie

Szalejący Guardiola, obok piłkarz rywali. "Nie wiem, jak nie zepchnął go z drogi" Trener... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w trakcie starcia Club America z Club Leon (2:2). W 68. minucie Hernandez uznał gola na 2:1, a decyzja spotkała się z ogromnym niezadowoleniem rywali. Goście domagali się bowiem w tej sytuacji odgwizdania zagrania ręką przez jednego z graczy gospodarzy.

Możliwa bardzo wysoka kara

Jednym z najgłośniej protestujących był Lucas Romero, który momentalnie ruszył z pretensjami do sędziego.

Arbiter równie szybko wyciągnął w jego kierunku żółtą kartkę, a, co najbardziej zaskakujące, po chwili kopnął pomocnika ekipy z Leon kolanem w krocze, co nie uszło uwadze kamer telewizyjnych.



#LigaMx



No se puede creer! Inaudito!



El árbitro Fernando Hernández le

dió un rodillazo al futbolista Lucas

Romero de @clubleonfc. pic.twitter.com/b7RYdDGKgV — Xavi (@XaviSol_) April 2, 2023





Nie może zatem dziwić, że w sprawie Hernandeza wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Meksykańskie media informują, że grozi mu grzywna, nawet w wysokości 500 tysięcy pesos (blisko 120 tysięcy złotych). Dodatkowo arbiter może zostać zawieszony przez krajową federację piłkarską aż na 15 spotkań.

Być może kara nie będzie jednak tak surowa, bo urazy do sędziego nie żywi sam poszkodowany.

- Ja tylko powiedziałem mu, że bramka nie powinna zostać uznana. Zrobiłem to z rękami na plecach, okazując tym samym mój szacunek. Nie uważam, że on zrobił to w złej wierze - skomentował piłkarz na antenie stacji telewizyjnej TUDN.