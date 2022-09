Grali rywale Polaków na mistrzostwach świata. Przykra porażka Meksykanów

Meksykanie znakomicie rozpoczęli mecz z ekipą z Ameryki Południowej. Po pierwszej połowie starcia w amerykańskim Santa Clara popularni El Tri prowadzili 2:0 po trafieniach Alexisa Vegi z rzutu karnego oraz Gerardo Arteagi.

Po przerwie do głosu doszli jednak rywale. Po zaledwie siedmiu minutach tej części gry był już remis po tym, jak dwie bramki zdobył Luis Sinisterra. W 68. minucie wynik spotkania na 3:2 dla Kolumbii ustalił Wilmar Barrios.

Źródło: Getty Images Meksyk po emocjonującym spotkaniu przegrał z Kolumbią 2:3

W nocy z wtorku na środę mecz rozegrał również inny z rywali Biało-Czerwonych na najbliższym mundialu, czyli Argentyna. W amerykańskim Harrison Albicelestes bez większych problemów pokonali Jamajkę 3:0.

Strzelanie już w 13. minucie rozpoczął gracz Manchesteru City Julio Alvarez. W drugiej połowie na murawie pojawił się lekko przeziębiony Lionel Messi, co nie przeszkodziło mu zostać bohaterem końcówki.

Zawodnik PSG trafił do siatki dwukrotnie - w 87. oraz w 89. minucie - odnosząc przy tym setne zwycięstwo w narodowych barwach.

Co ciekawe, Argentyna nie poniosła porażki w 35 kolejnych spotkaniach. Do wyrównania rekordu reprezentacji Włoch, niepokonanej od września 2018 do października 2021 roku, brakuje jej tylko dwóch meczów.

Źródło: Getty Images Lionel Messi strzelił dwa gole w meczu Argentyny z Jamajką (3:0)

We wtorek wieczorem towarzysko grał też inny rywal Polaków - Arabia Saudyjska. W hiszpańskiej Murcji azjatycka ekipa zremisowała z USA 0:0.

Mistrzostwa świata w Katarze 2022 odbędą się w dniach 20 listopada - 18 grudnia. W grupie C Biało-Czerwoni zmierzą się kolejno: z Meksykiem (22 listopada), z Arabią Saudyjską (26 listopada) oraz z Argentyną (30 listopada).