Rapinoe na prezydenta? Sondaż dał wygraną kapitan kadry USA w wyborach 2020

Walczy o równouprawnienie kobiet w futbolu, hymnu nie śpiewa, Trumpa nie odwiedzi Grała jak z nut,... czytaj dalej » Rapinoe stawia siebie w zdecydowanej opozycji do prezydenta USA Donalda Trumpa. 34-letnia zawodniczka jasno dawała do zrozumienia, że nie zamierza korzystać po mundialu z ewentualnego zaproszenia do Białego Domu. Amerykanka użyła nawet wulgarnych słów, kiedy to zaznaczyła, co pokazuje tylko, że kwestie polityczne i społeczne budzą w niej silne emocje.

Liderka na murawie i poza nią

Wyraziste poglądy, sprawiły, że Rapinoe gościła regularnie w światowych mediach. Na murawie amerykańska piłkarka również robiła wszystko, aby było o niej głośno. Na koniec imprezy nie tylko cieszyła się z obrony mistrzowskiego tytułu, ale zgarnęła też dwie nagrody dla najlepszej i najskuteczniejszej zawodniczki turnieju.

Na bazie tej popularności powiązana z demokratami firma badawcza PPP (Public Policy Polling) przeprowadziła sondaż wyborczy, w którym zapytano respondentów, czy oddaliby na Rapinoe głos w wyborach prezydenckich w USA w 2020 roku. Wyniki były interesujące. Na piłkarkę postawiło 42 proc. osób, podczas gdy na urzędującego prezydenta Trumpa 41 proc. Opinie zbierano telefonicznie oraz w internecie.



”Your message is excluding people. You're excluding me. You're excluding people that look like me. You're excluding people of color. You're excluding... Americans that maybe support you.”



USWNT co-captain Megan Rapinoe's message to President Trump. https://t.co/ykaSony9Dxpic.twitter.com/65U76fd3Po — CNN (@CNN) July 10, 2019





Przeważającą liczbę głosów na Rapinoe, wynika ze szczegółowych danych z sondażu, oddali Afroamerykanie, co idzie w parze z poglądami piłkarki, która stara się zwracać uwagę na nierówności społeczne na tle rasowym, ale i nie tylko. W trakcie mistrzostw świata we Francji głośno wypowiadała się na temat nierówności w płacach wśród kobiet i mężczyzn w piłce nożnej. Rapinoe wspiera również mocno środowiska LGBTQ.

Polityka wykluczenia

W najnowszym wywiadzie w telewizji CNN Rapinoe po raz kolejny nie miała oporów, by powiedzieć bez mrugnięcia okiem, jak widzi prezydenturę Trumpa. Dziennikarz prowadzący rozmowę poprosił piłkarkę o wygłoszenie przesłania do szefa Białego Domu.

- Przesłanie dla ciebie to wykluczanie ludzi. Wykluczasz mnie, wykluczasz ludzi, którzy wyglądają jak ja, wykluczasz ludzi kolorowych, wykluczasz Amerykanów, którzy być może ciebie wspierają - wyliczyła nie namyślając się długo.