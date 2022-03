Media: Lewandowski nie jest priorytetem Barcelony. Przed nim dwóch napastników

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Zobacz, co wydarzyło się podczas spotkania Bayernu Monachium z FC Barceloną.

Przyszłość gwiazdy Bundesligi jest tematem spekulacji z uwagi na kontrakt z bawarskim klubem, który obowiązuje tylko do końca czerwca 2023 roku. Mimo znakomitej formy Bayern nie przedstawił jeszcze Lewandowskiemu propozycji nowej umowy. Hiszpańskie media przekonywały ostatnio, że zniecierpliwiony 33-latek zdecydował się już na przenosiny do FC Barcelony.

"Nic nie zostało jeszcze przesądzone. Lewandowski obecnie skłania się ku pozostaniu w Monachium" - poinformował z kolei "Sport Bild".

Niemiecki magazyn przy okazji powołuje się również na doniesienia "Mundo Deportivo", według których Polak jest tylko trzecim wyborem Katalończyków. Klub z Camp Nou przede wszystkim marzy o Erlingu Haalandzie. Gwiazda Borussii Dortmund jest priorytetem do wzmocnienia ofensywy, choć w Barcelonie zdają sobie sprawę, że pozyskanie 21-letniego Norwega nie będzie łatwe. Interesują się nim najbogatsze kluby Europy, na czele z Manchesterem City i Realem Madryt.

Wyżej od Lewandowskiego w Katalonii stoją również notowania Mohameda Salaha. Egipcjanin jest w podobnej sytuacji do Polaka, gdyż jego kontrakt z Liverpoolem wygasa po następnym sezonie. Na jego korzyść działa jednak fakt, że jest o cztery lata młodszy od napastnika Bayernu.

"Lewandowski skończy w sierpniu 34 lata. Choć wciąż jest w szczytowej formie, to nie jest postrzegany jako przyszłościowy zawodnik, który mógłby kształtować kolejną erę w nowym klubie. Bliżej mu do schyłku kariery, a pozyskanie go wiązałoby się z dużymi kosztami. Lewandowski gra o swój ostatni duży kontrakt i jego oczekiwania finansowe będą wysokie" - przekonuje "Sport Bild".

Zdaniem niemieckich dziennikarzy zainteresowanie Barcelony osłabia również niechęć Bayernu do sprzedaży polskiego napastnika. Bawarczycy chcą wiosną ustalić z kapitanem Biało-Czerwonych warunki nowego kontraktu i zatrzymać go na kolejne lata w Monachium.