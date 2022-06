Media: Lewandowski poprosił o przyspieszenie transferu do Barcelony

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

Lewandowski ma kontrakt z Bayernem ważny jeszcze przez rok, ale od wielu tygodni przekonuje, że nie widzi już swojej przyszłości w tym klubie. Najbardziej prawdopodobny wydaje się jego transfer właśnie do Barcelony, którą jednak powstrzymują problemy finansowe.



"Robertowi Lewandowskiemu się spieszy. Polski napastnik chciałby mieć jasną sytuację do 12 lipca, czyli do dnia, kiedy ma się stawić na zgrupowaniu Bayernu Monachium. Ma zamiar wrócić do bawarskiego klubu tylko po to, żeby pożegnać się z kolegami i kibicami" - napisał dziennikarz Javier Miguel w artykule opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej gazety "AS".

Bayern oczekuje 60 milionów euro

Niemiecki dziennikarz zdradza, ile pieniędzy Bayern chce za Lewandowskiego Dzień bez... czytaj dalej » Miguel twierdzi, że Zahavi skontaktował się w ubiegłym tygodniu z Barceloną, aby zapewnić, że jego klient zrobił wszystko, aby transfer doszedł do skutku, ale teraz już wszystko zależy od Dumy Katalonii.



Barcelona z kolei stara się doprowadzić do końca kwestie, które pomogą jej odzyskać płynność finansową. Tą najważniejszą ma być sprzedaż praw telewizyjnych, która ma przynieść klubowi nawet pół miliarda euro.



Zainteresowany szybkim transferem Lewandowskiego ma być też szkoleniowiec Xavi Hernandez, który miał zasugerować, że chciałby mieć Polaka do dyspozycji od 11 lipca. Wtedy zaczyna się zgrupowanie piłkarzy Barcelony, którzy brali udział w czerwcowych spotkaniach Ligi Narodów. W dodatku klubowi zależy na tym, aby ze względów marketingowych Lewandowski pojechał z zespołem do USA 16 lipca.



Według Sky Sports, Bayern chce za Polaka 60 milionów euro. To dla Barcelony kwota zbyt wysoka za 34-letniego zawodnika, który za rok mógłby przejść do Hiszpanii za darmo. Dlatego Duma Katalonii zaproponowała 40 milionów.

Szef La Liga o transferze Lewandowskiego