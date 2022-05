Lewandowski na okładce. "Oburzony ofertą Bayernu"

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Pod koniec kwietnia menedżer Lewandowskiego Pini Zahavi pofatygował się do Monachium. Jego spotkanie z szefami Bayernu w sprawie nowej umowy Polaka (obecna obowiązuje do czerwca 2023 roku) - jak relacjonował niemiecki dziennik "Bild" - przebiegło w dobrej atmosferze, choć żadnych wiążących decyzji nie podjęto. Planowane są kolejne rozmowy.

Nowe światło na tę sprawę rzuca kataloński "Sport". "Lewandowski oburzony ofertą Bayernu" - napisała gazeta, umieszczając Polaka na okładce poniedziałkowego wydania. Dodano, że Barcelona robi wszystko, aby zatrudnić napastnika.

Źródło: sport.es Robert Lewandowski na okładce dziennika "Sport"

"Złość Lewandowskiego na Bayern wciąż rośnie"

Lewandowski blisko prestiżowych nagród. Najgroźniejsi rywale nie powiększyli dorobku Robert... czytaj dalej » Lewandowski, jeśli miałby przedłużyć kontrakt z Bayernem, to przynajmniej o kolejne dwa sezony, na co w Monachium spoglądają niechętnym okiem. Klub ma jasną politykę: piłkarzom powyżej 30. roku życia oferuje roczne kontrakty (ostatnio o rok przedłużono współpracę z 32-letnim Thomasem Muellerem, innym z liderów drużyny). Lewandowski ma 33 lata, choć upływu czasu po nim nie widać. Wciąż strzela jak na zawołanie. W trwającym sezonie wbił 49 goli w 45 meczach we wszystkich rozgrywkach. Maszyna.

"Polak nie jest zadowolony z długości umowy proponowanej przez Bayern, a tym bardziej z oferty finansowej, która leży na stole" - ujawnił "Sport", kwitując, że "złość Lewandowskiego na Bayern wciąż rośnie".

Mowa ponoć o rocznym kontrakcie bez podwyżki, której Bayern nie przygotował ze względu na odnotowane straty finansowe spowodowane pandemią COVID-19. A Polak - według niemieckich mediów - chciałby zarabiać więcej.

Lewandowski jest obecnie najhojniej opłacanym piłkarzem Bayernu, co publicznie potwierdził dyrektor sportowy klubu Hasan Salihamidzić. Nieoficjalnie pobory Polaka wynoszą ponad 20 milionów euro za sezon. Niektóre źródła podają, że 24, a nawet 25. Salihamidzić niedawno przyznał również, że zanim usiądzie do rozmów z Polakiem, w klubie przeanalizują budżet i możliwości finansowe.

"Dziś Lewandowski jest bardziej niż kiedykolwiek przekonany, że jego czas w Bundeslidze dobiegł końca i nadszedł czas, żeby wyruszyć w swoją ostatnią przygodę w elitarnym futbolu" - dodano.

"W biurach klubu Blaugrany panuje optymizm"

Była gwiazda Bayernu wierzy w odejście Lewandowskiego. "Jestem zwolennikiem piłkarzy głodnych gry" Były reprezentant... czytaj dalej » W Barcelonie liczą, że Lewandowski obierze hiszpański kierunek.

"Zahavi uważa, że ​​Bayern, świadomy swojej delikatnej pozycji, jeśli chodzi o kontrakt zawodnika, w końcu otworzy się na negocjacje. Ponadto jest przekonany, że transfer może być sfinalizowany za sumę nieprzekraczającą 40 milionów euro, czyli maksymalną kwotę, jaką Barcelona jest gotowa zainwestować w pozyskanie polskiego napastnika. W tym tygodniu operacja wchodzi w etap, który może być decydujący. W biurach klubu Blaugrany panuje optymizm" - napisał "Sport" o potencjalnym transferze Lewandowskiego do stolicy Katalonii.

Ostatnio "Sport Bild" informował z kolei, że szefowie mistrzów Niemiec latem nigdzie nie puszczą Polaka, ryzykując nawet scenariusz, że od lipca 2023 może być on wolnym piłkarzem i nic nie zarobią.

Do końca rozgrywek Bundesligi, w których Bayern jest już pewny mistrzostwa, pozostała jedna kolejka. Lewandowski z 34 bramkami zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców.