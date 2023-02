"Nieunikniona premia". Lewandowski strzela, Barcelonę czeka wydatek

Latem zeszłego roku Lewandowski zamienił Bayern na Barcelonę. Monachijczycy długo odrzucali oferty Katalończyków, w końcu ustąpili, widząc także determinację zawodnika, od lat największej gwiazdy. Stanęło na 45 milionach euro plus pięć tak zwanych zmiennych, wypłacanych w zależności od osiągnięć na boisku.

Inwestycja Barcelony spłaca się w zawrotnym tempie. Lewandowski z 14 golami przewodzi w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy ligi hiszpańskiej. Do tego Polak zdobywał bramki w Lidze Mistrzów (pięć), w krajowym pucharze (dwie) i Superpucharze Hiszpanii (też dwie).

"Nieunikniona premia"

Łącznie daje to 23 gole w 25 występach. Trener Xavi nie wyobraża sobie podstawowego składu bez Lewandowskiego. Dzięki jego skuteczności katalońska drużyna prowadzi w tabeli La Liga, mając 50 punktów, o pięć więcej od broniącego tytułu Realu Madryt. Królewskich pokonała zresztą w niedawnym finale Superpucharu Hiszpanii.

Za wymiernymi korzyściami sportowymi za chwilę mogą pójść dodatkowe koszty finansowe. Według gazety "Mundo Deportivo", klub z Barcelony będzie musiał zapłacić Bayernowi 1,25 mln euro, jeśli Lewandowski wbije jeszcze dwa gole i osiągnie granicę 25 w sezonie.

Ponoć bonus, który uzgodniły Barcelona i Bayern, właśnie od tego jest uzależniony. W przypadku gdy Lewandowski w każdym z czterech sezonów dobije do 25 bramek, Katalończycy będą musieli przelać do Monachium każdorazowo 1,25 mln euro. Łącznie daje to 5 mln.

Tylko kataklizm mógłby powstrzymać polskiego napastnika, dlatego "Mundo Deportivo" w zasadzie przesądza sprawę. "Nieunikniona premia, jaką Barcelona zapłaci za Lewandowskiego" - zaznacza katalońska gazeta.

Barcelona w kolejnych spotkaniach zmierzy się z Sevillą (5 lutego) i Villarrealem (12 lutego). Następnie zagra z Manchesterem United w 1/16 finału Ligi Europy (16 lutego).