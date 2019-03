"Zizou będzie miał władzę absolutną". Real znów może myśleć o sukcesach

Stołeczny dziennik "AS" w swoim internetowym wydaniu nazywa nowego szkoleniowca Realu "Panem 5 Lig Mistrzów". Przypomina, że podczas trwającej dziewięć miesięcy nieobecności Zidane'a w Madrycie Królewscy okazali się przeciwieństwem zespołu, jaki francuski szkoleniowiec zostawił w czerwcu 2018 roku.



Zidane powitany w Realu. "Wracam do domu. Nie mogłem odmówić" - Decyzja, by... czytaj dalej » Gazeta przypomina, że Zidane odszedł z Madrytu w momencie, kiedy jako pierwszy na świecie szkoleniowiec zdobył z jednym klubem trzy z rzędu trofea Ligi Mistrzów. Odnotowuje, że wcześniej wygrywał on te rozgrywki jako piłkarz oraz asystent trenera.

Kibice Realu odetchnęli

Hiszpańskie media spekulują o możliwości powrotu na Santiago Bernabeu także Cristiano Ronaldo, który wraz z Zidane'm opuścił drużynę w czerwcu. Odnotowują, że pod nieobecność obu gwiazd Real był cieniem siebie, ekipą chaotyczną i nieskuteczną.



W sukcesy Realu pod wodzą Zidane'a wierzą także komentatorzy dziennika "Marca". W internetowym wydaniu gazeta wskazuje na zapowiedziane przez francuskiego szkoleniowca zmiany. Madrycki dziennik spodziewa się systematycznej przebudowy Królewskich.



"Marca" wskazuje też na dużą wiarę kibiców w możliwość odmiany Realu przez Zidane'a. W prowadzonym na stronie gazety sondażu do poniedziałkowego wieczora aż 77 procent z ponad 72 tysięcy czytelników wskazało, że Francuz jest idealnym trenerem, który pomoże stołecznej ekipie w ponownym zdobywaniu tytułów.

"Będzie miał władzę absolutną"