Media: Los Paulo Sousy przesądzony. Flamengo zapłaci odszkodowanie

Paulo Sousa prowadził reprezentację Polski od stycznia do grudnia 2021 roku

Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa poprosił o rozwiązanie kontraktu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej - poinformował prezes PZPN Cezary Kulesza. "To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie (...). Stanowczo odmówiłem" - napisał na Twitterze.

Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa zabrał głos podczas piątkowej konferencji prasowej. Portugalczyk zdradził, że w najbliższych spotkaniach eliminacyjnych przeciwko San Marino i Albanii nie wystąpi pomocnik Damian Szymański. Zwrócił również uwagę, jak muszą zagrać Biało-Czerwoni, by zaprezentować się lepiej niż w poprzednich meczach z tymi rywalami.

O tym, że środowe spotkanie w rozgrywkach Serie A może być kluczowe dla przyszłości portugalskiego napisał dziennik "O Dia". Flamengo przegrało na wyjeździe 0:1, co według brazylijskich mediów oznacza koniec Sousy w klubie z Rio de Janeiro.

"Sousa nie jest już trenerem Flamengo"

Hazard uśmiecha się pytany o Polaków. Po chwili mówi o "słabszym dniu" Z dość... czytaj dalej » "Sousa nie jest już trenerem Flamengo" - napisał portal globo.com, choć klub oficjalnie nie ogłosił jeszcze zwolnienia. "Teraz dyskusja dotyczy tego, jak sprawa zostanie zamknięta. Pewne jest, że klub zapłaci odszkodowanie za rozwiązanie umowy w wysokości około siedmiu milionów reali (około 1,3 mln euro)" - dodano.

Kontrakt Sousy z Flamengo obowiązuje do grudnia 2023 roku.

Głównym kandydatem do zastąpienia Portugalczyka ma być ponoć 59-letni brazylijski trener Cuca.

Do niedawna na to stanowisko przymierzany był Jorge Jesus, który w przeszłości pracował już we Flamengo, ale na początku czerwca 67-letni Portugalczyk osiągnął porozumienie z Fenerbahce.

Sousa krytykowany w Brazylii

Od kilku tygodni kibice Flamengo, a także część komentatorów kibicujących temu klubowi, domagali się w mediach społecznościowych dymisji Sousy. Wskazywali, że kierowany przez niego zespół nie tylko nie znajduje się w czołówce, ale coraz bardziej "zatapia się w ligowej tabeli", prezentując niski poziom gry.



Michniewicz: ten mecz wyznacza kierunek, w jakim powinniśmy podążać Polska przegrała... czytaj dalej » Część mediów zaczęła określać ekipę Sousy mianem "Titanica", podkreślając, że w ostatnim czasie atmosfera w prowadzonym przez niego zespole uległa znacznemu pogorszeniu, a trener publicznie krytykuje postawę swoich piłkarzy.



Niechęć do Portugalczyka spotęgowała przede wszystkim niedzielna porażka Flamengo u siebie z ostatnią w tabeli Fortalezą 1:2. Drużyna Sousy musiała uznać wyższość gości, grając przed 60-tysięczną publicznością na stadionie Maracana. W tabeli Serie A Flamengo plasuje się dopiero na 14. miejscu.

Michniewicz zastąpił Sousę w kadrze

Pod koniec grudnia Sousa niespodziewanie ogłosił zamiar prowadzenia Flamengo i odejścia z reprezentacji Polski rywalizującej w barażach o mundial w Katarze. Ostatecznie jego miejsce zajął Czesław Michniewicz, z którym po spotkaniu ze Szwecją, wygranym 29 marca przez Biało-Czerwonych 2:0, polscy piłkarze awansowali do mistrzostw świata.