Zaskakujące informacje w sprawie zwolnienia Paulo Sousy z Flamengo

Video: Jarosław Kostkowski / Fakty TVN

30.12.2021 | Paulo Sousa pożegnał się z reprezentacją...

W pierwszym wywiadzie po porzuceniu posady trenera reprezentacji Polski Paolo Sousa tłumaczy, że odszedł, bo zarówno on, jaki i jego nowy klub w Brazylii, mają takie samo podejście. Trudno stwierdzić, co Portugalczyk ma na myśli, ale za to nie ma wątpliwości, jakie wspomnienie pozostawił po sobie w Polsce.

»