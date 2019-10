Paryż zamiast Goczałkowic? Media: Piszczek może trafić do PSG

HSV przegrywało z trzecioligowym Chemnitzer FC w Pucharze Niemiec 1:2, ale strzał Sonnego Kittela sprawił, że piłkarze z Hamburga doprowadzili do dogrywki.

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Co za strzał! Coman podwyższył w meczu z Energie

To było kapitalne widowisko. Wolfsburg pokonał po dogrywce Hallescher FC 5:3 w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Zobaczcie wszystkie gole, niektóre z nich były naprawdę szczególnej urody.

Już we wtorek rozpocznie się rywalizacja w drugiej rundzie Pucharu Niemiec. Obrońca tytułu Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z VfL Bochum. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze rozpocznie sie o godzinie 20.

Bayern Monachium przegrywał do przerwy z VfL Bochum 0:1 w meczu 2. rundy Pucharu Niemiec. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serge Gnabry doprowadził do remisu 1:1 w 83. minucie meczu 2. rundy Pucharu Niemiec między VfL Bochum a Bayernem Monachium. Transmisja w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serge Gnabry doprowadził do remisu z Bochum

30.10 | We wtorkowych ośmiu meczach drugiej rundy Pucharu Niemiec kibice zobaczyli 24 bramki. Wiele z nich było ładnej urody, eurosport.pl wybrał te najładniejsze. Która zasługuje na miano numeru jeden?

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Źle rozpoczęła się druga runda Pucharu Niemiec dla Wolfsburga i Jeffrey'a Brumy. W 13. minucie meczu obrońca Wilków w przypadkowy sposób skierował piłkę do własnej siatki, dając tym samym RB Lipskowi prowadzenie 1:0. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Pechowa trzynastka Brumy. Obrońca Wolfsburga wbił piłkę do...

Między 55. a 61. minutą meczu Wolfsburg otrzymał trzy ciosy od Lipska. Najpierw do siatki trafił Marcel Sabitzer, później Emil Forsberg, a rywala na łopatki powalił Konrad Laimer. Wolfsburg przegrywał wówczas już 0:4. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 88. minucie rozpędzony Lipsk wykorzystał kolejne błędy Wolfsburga. Timo Werner popędził z piłką pod pole karne, a później pięknym uderzeniem umieścił piłkę w siatce. Lipsk wygrał 6:1 i awansował do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Dopiero w 89. minucie Wolfsburg zdołał wbić piłkę do siatki w starciu z Lipskiem. Sztuki tej dokonał Wout Weghorst. Był to jednak tylko gol na pocieszenie, gdyż Wilki przegrały aż 1:6. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dopiero w 71. minucie meczu Borussia Dortmund - Borussia Moenchengladbach padł pierwszy gol. Do siatki trafił zawodnik gości Marcus Thuram, który uderzeniem głową nie dał szans bramkarzowi gospodarzy. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po bramce Marcusa Thurama Borussia Dortmund przegrywała 0:1. Wtedy na ratunek przbył Julian Brandt. Pomocnik BVB w ciągu trzech minut strzelił dwa gole i poprowadził swój zespół do zwycięstwa 2:1. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Brandt bohaterem BVB. Dwa gole, które dały awans do 3. rundy...

Wczesną wiosną 2018 roku 34-letni prawy defensor przedłużył kontrakt z BVB. Umowa obowiązuje do lata przyszłego roku, a Polak niejednokrotnie zaznaczał, że będzie to idealny moment na zakończenie kariery. Mówił, że jeśli ma jeszcze zagrać w klubie innym niż Borussia, będzie to jego ukochany LKS Goczałkowice.

Alves pokazał, że można

I choć sam Piszczek zdaje się trzymać swojego planu, to w czwartek europejskie media kreślą dla niego nieco inny scenariusz. Niemiecki "Bild", powołując się na serwis soccerlink.fr, donosi, że po zakończeniu rozgrywek zawodnik może się przenieść do PSG. "Mistrzowie Francji szukają doświadczonego piłkarza, który zapewni większą stabilizację w obronie. Dlatego Piszczek wpisuje się w ten plan idealnie" - piszą niemieccy dziennikarze.

Piszczek gra dalej. Dwa gole w trzy minuty dały awans Borussii Dortmund W meczu 1/16... czytaj dalej » Jak dodają, dodatkową kartą przetargową PSG może być znajomość Polaka z trenerem Thomasem Tuchelem, z którym pracował w przeszłości w Borussii.

Latem 2020 będzie wolnym zawodnikiem, więc dortmundczycy problemów robić nie będą. Wydaje się zatem, że jeśli PSG rzeczywiście widzi Polaka w swoim składzie, to najtrudniejszym zadaniem będzie przekonanie go do przedłużenia kariery.

Wszystko brzmi dość nierealnie, ale jak pokazuje historia, mistrzowie Francji dokonywali już podobnych transferów i przynosiło to dobry skutek. Wystarczy wspomnieć Daniego Alvesa, który w 2017 roku, wieku właśnie 34 lat, zawitał do Paryża i święcił tam triumfy. Zresztą tamtejszą obroną dowodzi 35-letni Thiago Silva i nikt - przynajmniej na razie - nie myśli o odmładzaniu formacji.

Piszczek w Dortmundzie spędził ostatnich dziewięć lat. Dla BVB zagrał 336 razy, notując 17 goli i 63 asysty. W reprezentacji Polski uzbierał 65 występów, a w listopadzie, podczas meczu ze Słowenią, oficjalnie się z nią pożegna.