Messi "idzie na wojnę". Nie weźmie udziału w treningu

Kibice argentyńskiego klubu Newell's Old Boys, w którym pierwsze piłkarskie kroki stawiał Leo Messi, chcą namówić swojego idola do powrotu do korzeni. Zorganizowali w tym celu karawanę, która przejechała ulicami Rosario, rodzinnego miasta piłkarza.

Argentyńscy kibice chcą przekonać Leo Messiego do powrotu do domu

Dziennik sportowy "Marca" napisał, że Messi "idzie na wojnę" ze swoim klubem, podejmując takie decyzje.

Z kolei gazeta "La Vanguardia" podała, że list od piłkarza zostanie podpisany przez Jorge Messiego, ojca i agenta gracza, a sam Messi oznajmił już prezydentowi Barcelony Josepowi Marii Bartomeu o swojej decyzji.

Messi chce odejść. Tu i teraz

Messi żegnał się już kilka razy. W Barcelonie liczą na powtórkę Cały piłkarski... czytaj dalej » Messi już kilka dni temu poinformował klub, że zamierza odejść. Katalończycy przegrali w ćwierćfinale niedawnej edycji Ligi Mistrzów z późniejszym triumfatorem Bayernem Monachium aż 2:8 i atmosfera wokół FC Barcelony jest coraz gorsza. Pracę stracił trener Quique Setien, a zastąpił go Holender Ronald Koeman.

Według hiszpańskich mediów prawnicy reprezentujący Messiego stwierdzili, że piłkarz nie musi uczestniczyć w treningach, ponieważ wyraził już chęć opuszczenia klubu i dlatego jego kontrakt wygasł.

Przywołują klauzulę w czteroletniej umowie podpisanej w 2017 roku, która pozwoliłaby Messiemu opuścić klub za darmo, gdyby poprosił o to do 10 czerwca. Będą argumentować, że ta data - nominalnie koniec sezonu - jest teraz nieistotna po opóźnieniu z powodu pandemii COVID-19, co doprowadziło do przedłużenia sezonu i gry Barcelony aż do połowy sierpnia.

Zgodnie z warunkami kontraktu, wygasającego w 2021 roku, jedynym sposobem, w jaki Messi mógłby odejść bez zgody klubu, jest zapłacenie przez przyszłego pracodawcę klauzuli wynoszącej 700 milionów euro. Od kilku dni spekuluje się, gdzie ewentualnie przejdzie Messi. Wymienia się między innymi Manchester City, PSG i Inter Mediolan.