Pensja dwa razy wyższa od Ronaldo. Messi miał dostać oficjalną ofertę od Saudyjczyków

Messi jest piłkarzem PSG od lata 2021 roku, a jego kontrakt obowiązuje tylko do końca trwającego sezonu. Rozmowy nad jego przedłużeniem ponoć trwają, ale efektów, czy chociaż postępów, brak. "L'Equipe" pisało już że piłkarz i klub są "blisko rozwodu".

Barcelona potwierdza: rozmawiamy z Messim FC Barcelona... czytaj dalej » W miniony weekend mistrz świata został już nawet wygwizdany przez część paryskich kibiców, którym nie podoba się postawa piłkarza i coraz głośniejsze plotki łączące go z powrotem z Barceloną. Chęci jego ponownego sprowadzenia nie ukrywa już nawet sama Duma Katalonii, ale na przeszkodzie mogą stać problemy finansowe klubu Roberta Lewandowskiego.

Gra w Europie ma być priorytetem Messiego

Wszystko to - według świetnie zorientowanego na rynku transferowym Romano - chcą wykorzystać w Arabii Saudyjskiej. Jak poinformował włoski dziennikarz we wtorkowy wieczór, Messi otrzymał już oficjalną ofertę kontraktu od Al-Hilal.

I choć sama oferta wielkim zaskoczeniem nie jest, to szokować może jej wysokość. Kontrakt ma opiewać na kosmiczne 400 milionów euro za rok gry. To około dwukrotnie więcej niż pobiera aktualnie najlepiej opłacany piłkarz na świecie, Cristiano Ronaldo, w innym saudyjskim klubie Al-Nassr.

Według doniesień Romano "absolutnym priorytetem" Messiego ma być kontynuowanie kariery w Europie, więc niewykluczone, że na Bliskim Wschodzie będą musieli obejść się smakiem.