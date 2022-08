Media: Barcelona musi się spieszyć. Nowi piłkarze mogą opuścić klub za darmo

Barcelona wciąż nie zarejestrowała zawodników, którzy dołączyli do ekipy w letnim oknie transferowym. Sezon La Ligi rusza już w piątek, Duma Katalonii pierwszy mecz z Rayo Vallecano rozegra następnego dnia.

Zrzutka na Lewandowskiego. Poświęcają się, by ratować finanse Barcelony Barcelona walczy... czytaj dalej » Według wyliczeń katalońskich dzienników "Sport" i "Mundo Deportivo" władzom Blaugrany brakuje od 30 do 40 milionów euro, aby spełnić przepisy o finansowym fair play ligi. Niespełnienie tych warunków spowoduje brak zgłoszenia pięciu graczy z Robertem Lewandowskim na czele.

Kessie i Christensen mogą odejść

Wyjątkowa w tym wszystkim jest sytuacja Kessiego oraz Christensena, którzy trafili na Camp Nou jako wolni zawodnicy. Portal ESPN poinformował, że istnieje klauzula, na podstawie której obaj mogą odejść z klubu za darmo.

Rozwiązanie kontraktów - zarówno z byłym pomocnikiem Milanu, jak i byłym obrońcą Chelsea - byłoby możliwe w momencie, gdy piłkarze nie zostaną zarejestrowani przed pierwszym ligowym meczem Barcelony.

Dziennikarze ESPN podkreślają, że szanse, iż do tego dojdzie, są niewielkie, a optymistycznie w tej kwestii wypowiada się między innymi prezydent klubu Joan Laporta. W najgorszym przypadku władze Dumy Katalonii będą rozmawiały z agentami zawodników, ponieważ transfery w Hiszpanii mogą być rejestrowane aż do końca sierpnia.