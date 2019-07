Media: De Gea zostanie w Manchesterze United. Rekordowa pensja wśród bramkarzy

De Gea przez sześć lat ma zarobić około 117 milionów funtów, co oznacza, że tygodniówka wyniesie 375 tysięcy funtów. Żaden bramkarz na świecie tyle obecnie nie zarabia.

Wahał się

28-letni Hiszpan złoży podpis na umowie po powrocie z tournee zespołu po Azji i Australii. W sobotę golkiper - po raz pierwszy w przedsezonowych przygotowaniach - wystąpił w wygranym 1:0 sparingu z Interem Mediolan.

De Gea ponoć długo zastanawiał się nad swoją przyszłością. W końcu Manchester United zajął dopiero szóste miejsce w lidze. Do mistrza - Manchesteru City - stracił aż 32 punkty. Przepaść.



Jednak do pozostania - według "The Telegraph" - przekonało go wsparcie od Ole Gunnara Solskjaera i sztabu szkoleniowego w poprzednich rozgrywkach oraz fakt, że stanie się drugim - po Alexisie Sanchezie (nieoficjalnie 500-400 tys. funtów tygodniowo) - najlepiej zarabiającym zawodnikiem Czerwonych Diabłów.

Chce być kapitanem

De Gea wyznał też, że jego ambicje sięgają funkcji kapitana. Na razie w meczach towarzyskich z opaską biega Ashley Young.



- To będzie mój dziewiąty sezon w United. Czuję się jednym z najbardziej doświadczonych graczy. Muszę pokazywać to na boisku i spróbować pomóc młodszym kolegom. Bycie kapitanem takiego klubu byłoby niesamowite - zaznaczył reprezentant Hiszpanii.



Solskjaer ostatecznej decyzji jeszcze nie ogłosił. Zrobi to przed pierwszym spotkaniem w Premier League przeciwko Chelsea (11 sierpnia).