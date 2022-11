Media: piłkarz Bayernu prowadził auto pod wpływem alkoholu

Bayern bawi się w najlepsze. Następca Lewandowskiego szybko naprawił wpadkę Bayern Monachium... czytaj dalej » Według największej gazety w Niemczech do incydentu doszło około sześciu tygodni temu. Pavard miał we krwi ponad 0,8 promila alkoholu. Miejscowe przepisy mówią o tym, że w przypadku takiego wykroczenia przynajmniej na jeden miesiąc zabierane jest prawo jazdy. Z kolei prowadzenie auta od 1,1 promila jest już uznawane za przestępstwo.

Pavard ukarany przez Bayern

"Bild" ujawnił, że monachijski klub o zdarzeniu dowiedział się dwa dni później. Pavarda na rozmowę wezwał dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić, który nałożył na 26-letniego francuskiego piłkarza karę finansową, ponoć pięciocyfrową.

Dziennik zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie Pavarda na treningi przywoził kierowca.



Francuz reprezentuje barwy Bayernu od lipca 2019 roku. Zdobył między innymi trzy razy mistrzostwo Niemiec i puchar Ligi Mistrzów. Z reprezentacją wywalczył w roku 2018 mistrzostwo świata.

W bieżącym sezonie wystąpił w 17 meczach monachijskiej ekipy, w których strzelił trzy gole.