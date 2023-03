Szok w Niemczech. Bayern zmienia trenera

Barcelona na cenzurowanym. Zespół inspektorów dyscyplinarnych w akcji UEFA, Europejska... czytaj dalej » Od początku roku Bayern gra w kratkę w rozgrywkach Bundesligi. Nie potrafi zdominować zdecydowanie niżej notowanych rywali. Odniósł pięć zwycięstw, zanotował trzy remisy i dwie porażki, z czego ostatnią 19 marca w starciu z Bayerem Leverkusen. Efekt? Utrata pierwszego miejsca na rzecz Borussii Dortmund, z którą Bawarczycy zmierzą się 1 kwietnia na Allianz Arena.

O wiele lepiej zespół z Monachium spisał się w 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie wyeliminował w dwumeczu Paris Saint-Germain.

Czy to za mało dla szefów Bayernu? Okazało się, że tak.

"Rozmowy wewnątrz klubu"

Informację o tym, że klub zamierza zwolnić Nagelsmanna podał w czwartek jako pierwszy znany dziennikarz Fabrizio Romano.

"FC Bayern poważnie zastanawia się nad zwolnieniem Juliana Nagelsmanna. Rozmowy toczą się wewnątrz klubu, który wkrótce może go zwolnić. Jak rozumiem, Thomas Tuchel jest głównym kandydatem do przejęcia zespołu. Więcej wkrótce" – napisał na swoim Twitterze Romano.



EXCLUSIVE: FC Bayern are seriously considering to sack Julian Nagelsmann. Decision being discussed internally, the club could fire him soon. #FCBayern



Understand Thomas Tuchel leading candidate to potentially take FC Bayern job.



More to follow. pic.twitter.com/YpnTHsgbhy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2023





Sprawą zainteresował się dziennik "Bild". Pierwotnie pisał, że "dziennikarze również słyszeli o tej plotce", ale "na ten moment nie można się skontaktować ani z szefostwem Bayernu, ani z doradcami Nagelsmanna".

Kilkadziesiąt minut później, niemiecka gazeta. powołując się na swoje źródła, podała jednak, że rozstanie z Nagelsmannem jest przesądzone. "Bayern zwolnił Nagelsmanna!" - napisano.

Romano poinformował następnie, że Tuchel zaakceptował już propozycję Bayernu. Inna niemiecka gazeta, "Kicker", dodała, że w najbliższych dniach były trener Borussii Dortmund ma podpisać kontrakt z Bawarczykami. "Bomba w Monachium. Koniec Nagelsmanna w Bayernie. Tuchelowi brakuje tylko podpisu pod kontraktem" - napisano.

Tuchel we wrześniu ubiegłego roku został zwolniony z Chelsea. Wcześniej zdołał wygrać z tym klubem Ligę Mistrzów.