Setki milionów rezerwy. Real Madryt gotowy na ewentualne wykluczenie z Ligi Mistrzów

Zobacz, co wydarzyło się podczas spotkania PSG z Realem Madryt.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Real Madryt - Inter Mediolan.

W kwietniu zeszłego 12 czołowych europejskich klubów ogłosiło stworzenie Superligi, nowych rozgrywek piłkarskich. Wśród założycieli byli AC Milan, Arsenal, Atletico Madryt, Chelsea, FC Barcelona, Inter Mediolan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madryt oraz Tottenham Hotspur.

- Zaprowadzimy futbol na należne mu miejsce w świecie. Piłka nożna to jedyny globalny sport z ponad czteromiliardową widownią i to nasza odpowiedzialność jako wielkich klubów, by spełniać jej potrzeby - mówił Florentino Perez, pierwszy przewodniczący Superligi i prezydent Realu Madryt.

Walka na drodze sądowej

Media: Kluby chcą rozgrywać szlagiery Ligi Mistrzów poza Europą Czołowe kluby... czytaj dalej » Futbolowa rewolucja, mająca na celu przede wszystkim zwiększenie dochodów uczestników Superligi po pandemii, ostatecznie nie doszła do skutku. Protestowali kibice, palcem groziła UEFA, ostrzegając przed licznymi wykluczeniami z rozgrywek krajowych i międzynarodowych. W końcu dziewięć klubów wycofało się z projektu. Nie zrobiły tego Real, Barcelona i Juventus, które postanowiły walczyć na drodze sądowej.

Organizacja najpierw pozwała piłkarskie centrale do sądu w stolicy Hiszpanii, ale ten orzekł, że władny rozpatrzenia sprawy jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W trwającym procesie sądowym Superliga zamierza dowieść, że UEFA i FIFA - stosując praktyki monopolistyczne - "działają niczym kartel i utrzymują dominującą pozycję na rynku" organizacji klubowych rozgrywek w Europie. Poza tym blokują klubom możliwość występowania w konkurencyjnych rozgrywkach, co ma być niezgodne z przepisami Unii Europejskiej dotyczących konkurencji między spółkami.

Wyrok TSUE w tej sprawie ma zapaść na początku 2023 roku.

"Real na celowniku UEFA"

Real w przypadku niekorzystnego dla klubu werdyktu liczy się z poważnymi konsekwencjami. W grę mogłoby wchodzić wykluczenie z Ligi Mistrzów, trwające nawet trzy sezony. "Real zdaje sobie sprawę, że jest na celowniku UEFA" - napisał dziennik "Sport".

Dlatego madrycki klub - jak ujawnił portal vozpopuli.com, specjalizujący się w tematyce finansowo-gospodarczej - przygotował 780 milionów euro rezerwy kapitałowej. W ten sposób Królewscy będą mogli utrzymać poziom wydatków na obecnym poziomie, mimo braku wpływów wynikających z udziału w najbardziej prestiżowych piłkarskich rozgrywkach w Europie.

Królewscy w trwającej edycji Ligi Mistrzów bronią trofeum.