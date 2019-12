"Jesteś tutaj, aby robić co mówię". Piłkarz wspomina współpracę z Guardiolą

Wszyscy sympatycy Manchesteru City mogą odetchnąć. Pep Guardiola, który poprowadził drużynę z Etihad Stadium do tytułu mistrzowskiego, zdecydował się zostać w klubie do 2021 roku.

- Pytajcie Mike'a Rileya i jego ludzi, nie mnie - tak zareagował Pep Guardiola na pytanie o to, czy sędzia podjął słuszną decyzję, nie dyktując rzutu karnego dla Manchesteru City. - Zapukajcie do nich, zadzwońcie, może wam powiedzą, dlaczego raz odgwizdane jest zagranie ręką, a raz nie - grzmiał menedżer The Citizens.

Benatia grał w Bayernie pod kierownictwem Guardioli w latach 2014-16. Wspólnie wywalczyli dwa mistrzostwa Niemiec i puchar kraju. Marokańczyk jest obecnie piłkarzem katarskiego klubu Al Duhail. W wywiadzie dla "Radia Monte Carlo" wspomniał współpracę z aktualnym trenerem Manchesteru City.

"Moja drużyna ma piłkę"

Manchester City upokorzył Arsenal. Show jednego aktora Manchester City... czytaj dalej » - Jest chyba najlepszym taktykiem na świecie - ocenił Guardiolę Benatia. - Kiedy przyszedłem do Bayernu miałem 28 lat. Myślałem, że wiem dużo o futbolu, ale u niego miałem wrażenie, że każdego dnia odkrywałem coś nowego. On pokazuje ci, jak się ustawić i kontrolować piłkę. Taktycznie zawsze będzie dążył do osiągnięcia przewagi w środku pola. Chce grać - zanalizował 58-krotny reprezentant Maroka.



Benatia podobno kiedyś spytał słynnego szkoleniowca, dlaczego nigdy nie trenują sprintów? - A po co? - Moja drużyna ma piłkę, więc biegamy z nią - miał odpowiedzieć Pep.

Nie szukał przyjaciół

W wywiadzie piłkarz nie tylko chwalił Guardiolę. W zachowaniu Hiszpana było coś, co bardzo nie podobało się obrońcy. Marokańczyk skrytykował ludzką stronę szkoleniowca.



- Guardiola to ktoś, kto nie przywiązuje dużej wagi do relacji międzyludzkich - stwierdził zawodnik. - Moim zdaniem wielu podziela moją opinię. Kiedyś powiedział do mnie: "Kupiłem cię, chciałem cię. Masz odpowiednie umiejętności, nauczę cię tego i tamtego. Jednak ty jesteś tutaj, aby robić co mówię. Nie jesteśmy tu po to, by zostać przyjaciółmi" - zdradził szczegóły rozmowy.



Benatia zawsze miał dobre stosunki ze swoimi trenerami, ale z Guardiolą było jednak inaczej. - Ponieważ Pep jest szefem, to on zawsze decyduje i mówi ci, jak masz grać - wyjaśnił doświadczony piłkarz.