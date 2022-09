Przełożona cała kolejka Premier League

Brytyjscy sportowcy opłakują śmierć królowej Elżbiety II Śmierć królowej... czytaj dalej » Starcia w ramach siódmej kolejki miały odbyć się w dniach 10-12 września. Wszystkie spotkania zostały jednak przełożone, o czym poinformowano w specjalnym komunikacie.

Hołd dla zmarłej królowej

"Aby oddać cześć jej niezwykłemu życiu i znaczeniu dla naszego narodu, w geście szacunku, planowane na ten weekend mecze Premier League zostaną przełożone. Dotyczy to także poniedziałkowego spotkania" - napisano w wydanym w piątek oświadczeniu.

"Dalsze informacje w sprawie kalendarza Premier League zostaną opublikowane w najbliższej przyszłości" - dodano.



As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed. — Premier League (@premierleague) September 9, 2022

MECZE PRZEŁOŻONEJ KOLEJKI:

sobota

Fulham - Chelsea

Bournemouth - Brighton

Leicester - Aston Villa

Liverpool - Wolves

Southampton - Brentford

Manchester City - Tottenham

niedziela

Arsenal - Everton

West Ham - Newcastle

Crystal Palace - Manchester United

poniedziałek

Leeds - Nottingham

Wcześniej na podobny krok zdecydowała się Federacja Piłkarska Irlandii Północnej i można oczekiwać takich samych działań w Szkocji i Walii.

Po sześciu kolejkach angielskiej ekstraklasy liderem jest Arsenal Londyn z 15 punktami. Kolejne lokaty zajmują niepokonane dotychczas ekipy mistrza Anglii Manchesteru City oraz Tottenhamu Hotspur - te dwa zespoły miały zmierzyć się w bezpośrednim starciu na Etihad Stadium w sobotę.

Elżbieta II zmarła w czwartek na zamku Balmoral w wieku 96 lat. Na tronie zasiadała od 1952 roku - dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii kraju. Tron automatycznie przejął jej najstarszy syn, książę Karol.