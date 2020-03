Wojewoda zmienił zdanie. Mecze jednak z udziałem publiczności

Jest pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Pacjent jest hospitalizowany w szpitalu zakaźnym w Zielonej Górze. Jak przekazał minister zdrowia, mężczyzna czuje się dobrze. Co wiemy o tym przypadku?

Koronawirus dotarł do Polski. Pacjent w szpitalu w Zielonej Górze

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla nie chcą ryzykować zakażenia koronawirusem lub kwarantanny. Nie polecą na czwartkowy mecz Ligi Mistrzów do włoskiego Trydentu. Polskiej ekipie groził początkowo walkower, ale po kilku dniach negocjacji, Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej zdecydowała o przełożeniu meczu. Odwoływane lub przekładane na inny termin są też inne imprezy sportowe - w Polsce i na świecie.

Koronawirus szaleje sto dni przed Euro. "UEFA uspokaja, my możemy czekać" Euro 2020 rusza... czytaj dalej » W środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Zakażony mężczyzna, który wrócił autobusem z Niemiec, przebywa na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Sprzedaż biletów wstrzymana

Wojewoda lubelski postanowił zareagować i podjął decyzję, że mecz II ligi Górnik Łęczna - Widzew Łódź (8 marca) oraz spotkania na szczeblu trzecioligowym: Motoru Lublin z Chełmianką, Hetmana Zamość z Avią Świdnik, Wisły Puławy z Sokołem Sieniawa (wszystkie 7 marca) i Stali Kraśnik z Orlętami Radzyń Podlaski (8 marca) odbędą się przy pustych trybunach.

"Powodem jest potwierdzenie pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Sprzedaż biletów na spotkanie Motoru z Chełmianką została wstrzymana" - brzmiał fragment oświadczenia Motoru.



Powodem jest potwierdzenie pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polscehttps://t.co/j5oLHXSgIQ — Motor Lublin (@MotorLublin) March 4, 2020

W środę późnym wieczorem sytuacja uległa jednak zmianie. Wojewoda zmienił swoje stanowisko. "Po szczegółowej analizie dodatkowych okoliczności wojewoda lubelski Lech Sprawka uchylił swoją decyzję dotyczącą przeprowadzenia następujących imprez sportowych bez udziału publiczności" - napisała w oświadczeniu rzeczniczka prasowa wojewody Agnieszka Strzępka.

"Bardzo przepraszam wszystkich organizatorów i kibiców za zaistniałą sytuację" - dodała.

Koronawirus szaleje

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w ok. 70 krajach przekroczyła 90 tys.