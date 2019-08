Manchester City z pierwszym skalpem w sezonie. Wijnaldum antybohaterem Liverpoolu

W ostatniej kolejce Premier League Manchester City pokonał na wyjeździe Brighton 4:1, dzięki czemu po raz drugi z rzędu został mistrzem Anglii. Po powrocie do Manchesteru, na Etihad Stadium piłkarze The Citizens świętowali sukces wraz z kibicami.

Guardiola nie zgadza się z Kloppem. "To mnie męczy, bo to nieprawda" Trener... czytaj dalej » Starcie o Tarczę Wspólnoty to brytyjski odpowiednik polskiego Superpucharu. Od 1908 roku, z przerwami, walczą o niego mistrz Anglii oraz zdobywca krajowego pucharu. W poprzednim sezonie oba te tytuły trafiły do piłkarzy Manchesteru City. Dlatego też o trofeum razem z podopiecznymi Hiszpana Pepa Guardioli musieli walczyć zawodnicy wicemistrza Anglii, a więc Liverpoolu.

Kontuzja Leroya Sane

Przed spotkaniem niemiecki trener zdobywców ostatniego Pucharu Europy kwestionował sens jego rozgrywania. – Moi zawodnicy nie są jeszcze gotowi na taki mecz. Nie wiem, po co mamy w nim teraz uczestniczyć – mówił Juergen Klopp. Na dodatek szkoleniowiec The Reds narzekał na to, że City wydają na transfery ogromne pieniądze.

Na szczęście, kibice zgromadzeni na londyńskim Wembley nie mogli narzekać na poziom widowiska. To był jeden z najlepszych meczów o Tarczę Wspólnoty od wielu lat.

Zespół z Manchesteru prowadził od 12. minucie po bramce Anglika Rahima Sterlinga, a więc byłego napastnika Liverpoolu. Chwilę później urazu doznał Leroy Sane. Niemiecki skrzydłowy City narzekał na ścięgno Achillesa. Kontuzja może storpedować jego zapowiadany od dawna transfer do Bayernu.

Źródło: Getty Images Joel Matip cieszy się po golu

Już bez niego koledzy grali spokojnie i kontrolowali wydarzenia na murawie. Po zmianie stron, mecz kompletnie się zmienił. To piłkarze Liverpoolu atakowali praktycznie cały czas. W końcu na niespełna kwadrans przed końcem wyrównującego gola strzelił głową Niemiec Joel Matip.

W 92. minucie idealną okazję miał Egipcjanin Mohamed Salah. W ostatniej chwili w ekwilibrystyczny sposób piłkę z linii bramkowej wybił nożycami angielski defensor Kyle Walker. Dogrywki nie przewidziano, więc decydowały zatem rzuty karne.

Jesus przypieczętował sukces

W serii rzutów karnych pomylił się tylko jeden zawodnik: Holedner Georginio Wijnaldum z Liverpoolu. To okazało się decydujące. Ostatnią jedenastkę w pięknym stylu wykorzystał Brazylijczyk Gabriel Jesus.

Dla Kloppa to druga przegrana z The Citizens w serii rzutów karnych. Poprzednio w taki sposób prowadzony przez niego zespół uległ rywalom w 2016 roku w finale Pucharu Ligi Angielskiej.

Manchester City triumfował po raz szósty w historii. Rekordzistą jest Manchester United - zwyciężył 21 razy.

Rozgrywki ligowe ruszą w najbliższy weekend.