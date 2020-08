Gole dopiero w dogrywce. Fulham wraca do Premier League

Piłkarze Fulham awansowali do Premier League

"Wielki Polak". Bournemouth z honorami żegna Boruca The Cherries... czytaj dalej » Brentford awansowało do finału dzięki wyeliminowaniu Swansea City (3:2 w dwumeczu), natomiast Fulham uporało się z Cardiff City (też 3:2).

W pierwszej z wymienionych ekip na ławce rezerwowych usiadł najlepszy piłkarz polskiej ekstraklasy w sezonie 2018/2019 - Joel Valencia. 25-letni Ekwadorczyk dołączył do angielskiej drużyny z Piasta Gliwice, ale w meczach Championship spędził na murawie zaledwie 317 minut i zdobył jedną bramkę.

Przewaga Fulham

W pierwszej połowie kibice nie zobaczyli goli. Powody były dwa - nieskuteczność piłkarzy Fulham, którzy mieli przewagę i powinni zdobyć przynajmniej jedną bramkę oraz bardzo dobra postawa bramkarza rywali Davida Rayi. Zwłaszcza na początku londyńczycy zepchnęli zespół Brentford do defensywy. Jednak im dalej, tym mniej działo się pod polem karnym ich przeciwników.

Nie zabrakło też kontrowersji - zawodnik Fulham Harrison Reed dwukrotnie ostro interweniował i po faulu na Christianie Norgaardzie sędzia mógł pokusić się o pokazanie czerwonej kartki. Skończyło się na żółtej.

Zaskakujący gol

Kary za kaszel na boisku. Premier League w strachu W Wielkiej... czytaj dalej » Po zmianie stron było ciekawiej - obie ekipy grały szybciej, co przełożyło się na sytuacje, choć żadna nie była stuprocentowa. Najlepszą zmarnował napastnik Fulham Bobby De Cordova-Reid, który w zamieszaniu podbramkowym uderzył niecelnie.

Raz jeszcze sędzia mógł sięgnąć po czerwoną kartkę. Tym razem zasłużył na nią inny zawodnik The Cottagers Tom Cairney, który ewidentnie spóźnił się z interwencją i wyciął jednego z rywali. Ponownie arbiter wyciągnął tylko "żółtko".

Brentford też miało swoją okazję - najlepszą w 83. minucie zmarnował Mathias Jensen. Piłka po jego uderzeniu poszybowała nad poprzeczką.

Sędzia doliczył trzy minuty, ale wynik nie uległ zmianie. Potrzebna była dogrywka.

W 105. minucie na strzał z rzutu wolnego zdecydował się Joe Bryan. Odległość była spora, ale obrońca Fulham zdołał pokonać zaskoczonego bramkarza Brentfordu.

Bryan jeszcze raz wpisał się na listę strzelców w minucie 117. Z kolei w czwartej minucie doliczonego czasu w dogrywce honorowego gola dla rywali strzelił Henrik Dalsgaard.

Powrót po roku

W takich okolicznościach londyński klub wrócił do Premier League po zaledwie rocznej przerwie - w sezonie 2018/19 The Cottagers zajęli przedostatnie miejsce. Z kolei drużyna Brentford w najwyższej dywizji ostatnio grała w 1947 roku.



Wcześniej bezpośrednio do Premier League awansowały dwa zespoły mające w swoich kadrach Polaków: Leeds United (Mateusz Bogusz, Mateusz Klich i Kamil Miazek) oraz West Bromwich Albion (Kamil Grosicki).



Z elitą pożegnały się w tym sezonie natomiast Norwich City, Watford oraz AFC Bournemouth.