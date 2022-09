Polowanie na nogi Polaków, mecz skończony przed czasem. "Dostali małpiego rozumu"

Polacy pojechali do Limoges w środkowej Francji na towarzyski turniej. Dla przypomnienia: do kraju panujących mistrzów świata. Sportowo spisali się na medal. Trzy mecze, trzy zwycięstwa i miano najlepszej drużyny. Wrócili szczęśliwi, ale nieco poobijani i zniesmaczeni, bo w ostatnim spotkaniu, z gospodarzami, więcej niż piłki było podwórkowej bandyterki.

- Każde zagranie Francuzów, każda walka o piłkę były chamskim zachowaniem, z premedytacją. Sędzia im nie odpuszczał, a gdy w pewnym momencie mecz przestał się układać po ich myśli, to stali się jeszcze bardziej brutalni. W 22 minuty zarobili cztery czerwone kartki. Gra się zaostrzyła w drugiej połowie, gdy było 2:2. Zawodnik francuski brutalnie wyciął naszego, dostał żółtą kartkę, odpyskował coś sędziemu i zarobił czerwoną. Za chwilę Francuzi stracili gola na 2:3 i dostali małpiego rozumu - relacjonuje jeden z członków sztabu polskiego zespołu. Prosi, żeby nie podawać jego nazwiska, bo inaczej jego wypowiedź musiałby autoryzować PZPN, a on nie chce, by ktoś z polskiego związku łagodził jego słowa.

- To nie była twarda gra. To była gra niesportowa. Urządzili sobie na nas polowanie - dodaje.

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête.

Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4 — Part time (@D_Givens_) September 25, 2022

Ten mecz przejdzie do historia jako BITWA W LIMOGES.

U-18 FRANCJA - POLSKA 2-3, i WALKOWER W 77 MINUCIE ZA 4 CZERWONE KARTKI FRANCJI.@pzpn_pl@LaczyNasPilka

Tak hartuje się stal. pic.twitter.com/FFMuFDcdre — Maciej Chorążyk (@Maciej_Chorazyk) September 25, 2022

Roztrwonili prowadzenie, puściły im nerwy

Francuzi od 25. minuty prowadzili 2:1, ale później gole strzelali już tylko Polacy. Zwycięstwo w turnieju zaczęło gospodarzom umykać.

Pierwsze owoce nieradzenia sobie z nerwami zaczęli zbierać tuż po przerwie, w 55. minucie. Z boiska z czerwoną kartką wyleciał Ilyes Housni. W krótkim czasie w ślad za nim poszli kolejni: Jeanuel Belocian, Yoni Gomis i Darnel Eric Bile.

Ostatni faul przelał już czarę goryczy. Bile brutalnie potraktował Kacpra Masiaka, który parę chwil wcześniej strzelił gola na 3:2. Polak podniósł się, zaczęła się żywiołowa dyskusja między piłkarzami. Francuz stracił kontrolę nad sobą, podszedł do Masiaka i uderzył go z byka. Rozpoczęła się awantura. Obie drużyny ruszyły na siebie, zrobiło się gorąco, ale szybko pożar ugaszono. Więcej rękoczynów nie było.

Cztery czerwone kartki i walkower

W sumie cztery czerwone kartki w 22 minuty, rzecz rzadko spotykana na piłkarskich boiskach i przedwczesny koniec meczu. Przedwczesny, bo we Francji, jeśli nie jest to spotkanie pod auspicjami UEFA czy FIFA, a to niedzielne nie było, za cztery czerwone kartki w jednej drużynie przyznaje się walkower. Mecz skończono w 77. minucie.

Polacy wygrali cały turniej. Masiaka wybrano na jego najlepszego zawodnika.

- Chłopcy są poobijani, ale nie ma poważnych kontuzji, żaden nos nie jest złamany - uspokoił członek sztabu polskiej reprezentacji.