Dwie niewiadome mniej przed Austrią. Brzęczek dawkuje informacje

19.03.2019 | Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana.

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

19.03.2019 | Jan Bednarek: czas pokazać, na co nas stać.

Nie ilość napastników na boisku decyduje o tworzeniu sytuacji. Ich skuteczność nie jest problemem. Musimy tylko ten potencjał z klubów przełożyć na kadrę - przyznał selekcjoner Jerzy Brzęczek pytany o to, czy rozważa wystawienie w pierwszym składzie i Roberta Lewandowskiego, i Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika.

- Przeciwko Austrii nie wystarczy ładna gra – powiedział Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, która w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020.

20.03 | W środę przed południem reprezentacja Polski odleciała do Wiednia, gdzie dzień później zagra z Austrią w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Europy 2020.

Brzęczek przyznał, że Szczęsny będzie podstawowym bramkarzem reprezentacji przez najbliższe pół roku.



- Mogę to potwierdzić. To była trudna decyzja. Dla mnie Wojtek i Łukasz Fabiański są numerem pierwszym, ale z uwagi na przepisy możemy wystawić tylko jednego. To jest wybór na pierwsze półrocze. Jak już wcześniej mówiłem, jeżeli chodzi o obsadę bramki, zawsze będziemy patrzeć na okres czterech-pięciu miesięcy - powiedział Brzęczek.



Więcej szczegółów dotyczących pierwszej jedenastki, m.in. obsady ataku, nie chciał ujawnić.

Lepsi niż na mundialu

- Mam dwa plany ustawienia drużyny, czyli 4-2-3-1 i 4-4-2. Tyle możemy zdradzić, w takich systemach graliśmy jesienią i wciąż chcemy z nich korzystać - odparł selekcjoner. Oznacza to, że Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek nie zagrają wspólnie od pierwszej minuty.



Jak dodał, przywiózł tutaj drużynę lepszą, niż była po mundialu. Zwrócił uwagę na silną pozycję wielu kadrowiczów w ich klubach, ale podkreślił, że zdaje sobie sprawę z klasy rywala.



- Bez zaangażowania i determinacji w eliminacjach, szczególnie w meczu z taką drużyną jak Austria, nie ma czego szukać. Jutro same umiejętności nie wystarczą, musi być też zaangażowanie na najwyższym poziomie - zaznaczył.



Początek pierwszego meczu obu zespołów w eliminacjach Euro 2020 o godz. 20.45.

Czwartkowym meczem z Austrią reprezentacja Polski rozpoczyna walkę o awans do turnieju finałowego Euro 2020. Jej rywalami będą również: Łotwa, Izrael, Słowenia i Macedonia.

Kadra Polski na mecze z Austrią i Łotwą:

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Robert Gumny (Lech Poznań), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Michał Pazdan (SK Ankaragucu), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo);

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Wisła Kraków), Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Damian Szymański (Achmat Grozny), Piotr Zieliński (Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze);

Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (AC Milan).