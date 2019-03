Grosicki: chciałbym zapisać się na kartach historii

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Wszystko o meczu Austria - Polska przeczytasz tutaj.

Polacy rozpoczynają eliminacje Euro 2020 z teoretycznie najgroźniejszym rywalem w grupie G i to na jego terenie.



- Na pewno Austria to jeden z kandydatów do awansu z tej grupy i nasz najtrudniejszy przeciwnik - ocenił Grosicki. - Jednak cieszę się, że zaczynamy eliminacje z tym zespołem, a do tego na wyjeździe. Oprócz trzech punktów, które są zawsze ważne w eliminacjach, potrzebujemy zwycięstwa na przełamanie. Musimy odzyskać pewność siebie, aby wszystko wróciło do normy. Chcemy sprawić, aby wróciła moda na kibicowanie naszej reprezentacji - powiedział Grosicki.

"Nie ma czasu na pomyłki"

Lewa obrona problemem kadry, eksperci podsuwają kandydata. "Gdziekolwiek zagra, da radę" Obsada lewej... czytaj dalej » Doświadczony skrzydłowy reprezentacji Polski jest optymistą przed czwartkowym meczem z Austrią i niedzielnym z Łotwą.



- Gramy o kolejne marzenia, czyli wyjazd na wielką imprezę, jaką są mistrzostwa Europy - stwierdził. - Przyjechaliśmy na zgrupowanie w dobrej formie. Wszyscy grają w swoich klubach i teraz trzeba to przenieść na reprezentację. Każde punkty są ważne. Mamy tylko 10 meczów i nie ma czasu na pomyłki czy eksperymenty. Na to mieliśmy czas jesienią w Lidze Narodów - ocenił skrzydłowy Hull City.



Oprócz Austrii i Łotwy, rywalami Biało-Czerwonych w grupie G są reprezentacje Izraela, Macedonii Północnej i Słowenii.



- Jesteśmy faworytem, ale moim zdaniem ta grupa jest zbliżona poziomem do tej, jaką mieliśmy w eliminacjach mistrzostw świata 2018. Wówczas też nie mieliśmy przeciwników typu Gibraltar czy San Marino, ale Armenię i Kazachstan, które są nieprzyjemne. Teraz jest podobnie. Jeśli zagramy na swoim normalnym poziomie, to mamy szansę strzelić tym drużynom po parę goli, ale na pewno nie będą to łatwe spotkania. Drużyna Austrii przypomina mi natomiast zespół Danii - obie reprezentacje grają ostro i czasami nawet agresywnie. Musimy być na to przygotowani - podkreślił.

"Jesienne mecze nas przydusiły"

Austriacy ostrzegają. "Polskie maszyny pracują na najwyższych obrotach" "Polskie trio... czytaj dalej » Do Ligi Narodów Biało-Czerwoni przystąpili po nieudanych dla siebie mistrzostwach świata w Rosji. W efekcie Adama Nawałkę zastąpił Jerzy Brzęczek, który w roli selekcjonera ma na koncie po trzy remisy i porażki, a wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo.



- Te jesienne mecze trochę nas przydusiły - zdradził Grosicki. - Chcemy, aby wszystko wróciło do normy. Za trzy miesiące kończę 31 lat i cały czas mam marzenia związane z reprezentacją. Kolejnym jest awans do mistrzostw Europy. Chciałbym się zapisać na kartach historii polskiego futbolu - zadeklarował skrzydłowy Hull City.



U poprzedniego selekcjonera miał pewne miejsce w zespole mimo zawirowań klubowych i był jednym z liderów kadry.



- Na pewno czuję wsparcie i zaufanie trenera Brzęczka. Najlepszym przykładem jest fakt, że w ostatnim spotkaniu z Portugalią byłem kapitanem. Zawsze jestem gotowy na rywalizację i chcę pokazać, że należy mi się miejsce w składzie. Wydaje mi się, że właśnie w Portugalii coś drgnęło. Zagraliśmy bez swoich liderów, czyli Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika, ale pokazaliśmy się z dobrej strony - zauważył "Grosik".

"Dwa dinozaury"

Oprócz Grosickiego, kandydatami do gry na skrzydłach są doświadczony Jakub Błaszczykowski oraz wchodzący dopiero do kadry Przemysław Frankowski i Damian Kądzior.



Brzęczek wybrał bramkarza. Od razu na pół roku Trzymani byli w... czytaj dalej » - Na pewno teraz skrzydłowi są w lepszej formie niż jesienią - przekonywał piłkarz Hull. - Na te pozycje mamy dwóch "dinozaurów" i dwóch młodych chłopaków, którzy dostawali już szanse i dalej walczą. Na pewno rywalizacja o miejsce w składzie trwa. Kuba wrócił do Wisły Kraków i jest w dobrej formie. Od razu widać po nim, że jest odblokowany pod względem psychicznym. Po chwili rozmowy z nim zauważyłem, że zeszło z niego ciśnienie, bo wcześniej nie grał w klubie. Wydaje mi się, że w każdej formacji zawodnicy są teraz lepiej dysponowani niż jesienią - zakończył Grosicki.

Wieczorem w Wiedniu odbędzie się oficjalny trening reprezentacji Polski, która dzień później zagra tam z Austrią w swoim pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Europy 2020. Bezpośrednio po spotkaniu zaplanowany jest powrót do Warszawy, a w piątek trening na boisku KS ZWAR. W sobotę na PGE Narodowym odbędą się konferencje prasowe reprezentacji Polski i Łotwy, a nazajutrz rozegrany zostanie mecz pomiędzy tymi drużynami.



Kolejne reprezentacyjne okienko - w czerwcu, już po zakończeniu sezonu ligowego i pucharowego.