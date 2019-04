"Pray for France". Gwiazdy piłki zdruzgotane pożarem katedry Notre Dame

Historyk sztuki o tym, co zostało zniszczone w pożarze Notre Dame

16.04 | W poniedziałek straż pożarna około godziny 18.50 otrzymała zgłoszenie o płomieniach, które pojawiły się na dachu katedry Notre Dame. We wtorek przed godz. 4 nad ranem udało się go ugasić. Historyk sztuki z Zamku Królewskiego w Warszawie Mariusz Klarecki mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24, że "zostały uratowane rzeczy najcenniejsze". Wymienił między innymi relikwiarz drzewa Krzyża Świętego, który był obecny przy koronacji królów Polski, Koronę Cierniową, XVIII-wieczne organy i szklane witraże.

