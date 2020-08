Koszmar Guardioli znów o sobie przypomniał

W sobotni wieczór to właśnie Iworyjczyk otworzył wynik ostatniej potyczki 1/4 finału prestiżowych rozgrywek. Był to jego pierwszy gol w siódmym występie trwającej Ligi Mistrzów.

W 24. minucie spotkania skrzydłowy Lyonu wykazał się dużą czujnością. Podążał za akcją swojego kolegi z zespołu, co zaprocentowało trafieniem na 1:0. Nie było w tym żadnego przypadku.

Patent na Guardiolę

Cornet już w poprzednim sezonie mocno zapadł w pamięć Guardioli i jego zawodnikom. W fazie grupowej ubiegłorocznej Ligi Mistrzów Lyon dwukrotnie potrafił sięgnąć po punkty w meczach z The Citizens dzięki jego bramkom.

Cornet otworzył wówczas wynik na Etihad Stadium w spotkaniu wygranym przez francuski zespół 2:1. Z kolei w rewanżu na własnym boisku strzelił dwa gole, a konfrontacja zakończyła się remisem 2:2. Co ciekawe, były to jego jedyne trafienia w tamtej edycji europejskich rozgrywek. Mimo wspomnianych rezultatów to ekipa z Premier League wygrała wtedy rywalizację w grupie.

Tym razem gol Cornet przyczynił się do wyeliminowania Manchesteru City po wygranej 3:1. Jak zauważył serwis statystyczny Opta, od kiedy Guardiola prowadzi ekipę z Etihad Stadium, równie skuteczny przeciwko jego zespołowi w europejskich pucharach był tylko Lionel Messi.



4 - Maxwel Cornet has now scored four goals against Manchester City in the Champions League - since Pep Guardiola took charge of the club, only Lionel Messi (4) has scored as many against them in the competition. Thorn. #UCLpic.twitter.com/WqRGAhE5Et — OptaJoe (@OptaJoe) August 15, 2020





Dzięki temu rezultatowi po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów w najlepszej czwórce turnieju wystąpią dwie francuskie drużyny. We wtorek Paris Saint-Germain zmierzy się z RB Lipsk. Natomiast w środę dojdzie do starcia Lyonu z Bayernem Monachium.

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów:



środa, 12 sierpnia

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0)



czwartek, 13 sierpnia

RB Lipsk - Atletico Madryt 2:1 (0:0)



piątek, 14 sierpnia

Barcelona - Bayern Monachium 2:8 (1:4)



sobota, 15 sierpnia

Manchester City - Olympique Lyon 1:3 (0:1)

Kevin de Bruyne (69) - Maxwel Cornet (24), Moussa Dembele (79, 87)



półfinały



wtorek, 18 sierpnia

RB Lipsk - Paris Saint-Germain



środa, 19 sierpnia

Olympique Lyon - Bayern Monachium



finał - niedziela, 23 sierpnia