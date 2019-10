Budująca historia w United. Młody piłkarz wygrał walkę z rakiem i wrócił na boisko

U Taylora w lutym zdiagnozowano raka i musiał natychmiast poddać się chemioterapii. Na szczęście jego organizm dobrze zniósł kolejne zabiegi. Po terapii lekarze uznali, że chłopak jest zdrowy. Do treningów wrócił we wrześniu.





Wyświetl ten post na Instagramie. Delighted to have the all clear. Please donate to all the charities that helped me by the link in my bio Post udostępniony przez Max Taylor (@maxtaylor00) Lut 15, 2019 o 9:36 PST







"Niezmiernie dumny i szczęśliwy"

Klubowi medycy cały czas monitorowali zdrowie Taylora, a on mógł już tylko czekać, kiedy znowu pojawi się na boisku w trakcie meczu. Do gry wrócił w poniedziałkowy wieczór w spotkaniu zespołu U23 Manchesteru United przeciwko Swansea. W 37. minucie zmienił kontuzjowanego kolegę i zagrał do ostatniego gwizdka. Młode Czerwone Diabły wygrały 4:1, a Taylor był bardzo chwalony za występ.



There was some concern for the Reds after Teden Mengi left the field injured. It was a special moment for substitute @MaxTaylor00, however, as he made his long-awaited return after treatment for cancer. pic.twitter.com/WPtn19h3lr — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2019





Dla młodego środkowego obrońcy nie wynik był jednak najważniejszy. On wygrał znacznie trudniejszy mecz - o życie.



- Czuję się niezmiernie dumny i szczęśliwy, że wróciłem na boisko z kolegami z drużyny oraz moimi przyjaciółmi - mówił w wywiadzie na oficjalnej stronie Manchesteru United po pierwszych treningach. - Bez nieocenionego wsparcia mojej rodziny, zespołu oraz oczywiście pielęgniarek i lekarzy, tak szybki powrót byłby niemożliwy. Chcę podziękować wszystkim pracownikom medycznym i naukowym klubu, z którymi współpracowałem podczas rehabilitacji. Teraz chcę kontynuować ciężką pracy na siłowni i na murawie - zakończył szczęśliwy zawodnik.

"Wszystkie najlepszego bracie"

"Cieszę się słysząc dobre wieści Max, wszystkie najlepszego bracie. United" - napisał na Twitterze 21-letni napastnik ekipy z Manchesteru i reprezentacji Anglii Marcus Rashford.



Glad to hear the good news @maxtaylor00, best wishes bro. United — Marcus Rashford (@MarcusRashford) February 16, 2019





Taylor jest zawodnikiem klubu z Old Trafford od 2014 roku. Urodzony w Manchesterze piłkarz szybko zaczął być uznawany za spory talent. W 2017 roku wywalczył mistrzostwo U-18 w Premier League North. Następnie został przeniesiony do starszego rocznika.