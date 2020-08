Trzęsienie ziemi w Juventusie. Odpadł z Ligi Mistrzów, zwolnił trenera

Video: Eurosport/SNTV

Juventus i Milan szykują się na półfinał Pucharu Włoch

Piłka nożna wraca we Włoszech. Zawodnicy Juventusu i Milano przygotowują się do rewanżowego meczu półfinałowego Coppa Italia. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1:1, co stawia "Starą Damę" w uprzywilejowanej pozycji przed rywalizacją w Turynie.

