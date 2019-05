Menedżer Chelsea nie patrzył na ostatnie karne. "Nie chciałem cierpieć"

Po 120 minutach Chelsea remisowała z Eintrachtem 1:1 (w pierwszym meczy we Frankfurcie był ten samym wynik) i choć początek jedenastek nie ułożył się po myśli The Blues, później za sprawą dwóch świetnych interwencji Kepy Arrizabalagi i strzału Edena Hazarda to ekipa z Londynu wywalczyła awans do finału.

Wygrana Chelsea oznacza, że zarówno finał Ligi Mistrzów, jak i Ligi Europy będzie wewnętrzną rywalizacją klubów angielskich. Nigdy wcześniej do dwóch finałów tych rozgrywek nie awansowały drużyny z jednego kraju. Rywalem The Blues w spotkaniu o tytuł będzie Arsenal.

- Poziom angielskiej piłki jest bardzo, bardzo wysoki. Wystarczy sobie przypomnieć, że w drodze do finału Pucharu Ligi musieliśmy pokonać Liverpool i Tottenham, a więc finalistów Ligi Mistrzów. W meczu o trofeum zagraliśmy z kolei z Manchesterem City, najlepszą obecnie drużyną w Europie. Premier League jest najsilniejszą ligą na Starym Kontynencie, a co za tym idzie i na świecie – ocenił Sarri.

Trudno utrzymać formę

W tym sezonie włoski menedżer dotarł z Chelsea do dwóch finałów oraz wywalczył miejsce w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W trakcie jego pierwszego sezonu w Anglii nie zabrakło też słabszych momentów, ale te są nieuniknione przy tak napiętym harmonogramie.

- Nie jest łatwo angielskim klubom dotrwać do ostatniego miesiąca sezonu w dobrej formie fizycznej i mentalnej, bo tak intensywnie nie rywalizuje się w żadnym innym kraju świata. Z Eintrachtem rozegraliśmy już 61. mecz w sezonie. We Włoszech rozgrywa się ich 50-52, a to wielka różnica – powiedział Sarri.

Przed finałem Ligi Europy - 29 maja w Baku - piłkarze Chelsea będą mieli trochę wolnego. Najpierw jednak zakończą ligowe rozgrywki niedzielnym meczem z Leicester City.