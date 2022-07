Mauricio Pochettino zwolniony z PSG. Podano nazwisko następcy

Argentyńczyk pracował w PSG od stycznia 2021 roku. W ciągu 18 miesięcy wywalczył jedno mistrzostwo i jeden Puchar Francji. Oczekiwań katarskich właścicieli klubu spełnić jednak nie zdołał, bo nie poprowadził drużyny do tytułu Ligi Mistrzów. Z klubu odchodzi na rok przed wygaśnięciem umowy.

"Paris Saint-Germain potwierdza, że Mauricio Pochettino zakończył swoją rolę w klubie. Chemy podziękować jemu i jego współpracownikom za całą pracę, którą wykonali, i życzyć powodzenia w przyszłości" - napisano we wtorkowym oświadczeniu klubu.



Paris Saint-Germain confirm that Mauricio Pochettino has ended his role at the Club.



The Club would like to thank Mauricio Pochettino and his staff for their work and wish them the best for the future. pic.twitter.com/Y7ef0qVLVh — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 5, 2022





Teraz Galtier

Następcą Argentyńczyka został Christophe Galtier, który ostatnio pracował w Nicei. Jego z kolei zastąpi Lucien Favre.

Galtier jest uznawany za świetnego fachowca, ale jeszcze nigdy nie miał okazji pracować z gwiazdami pokroju Kyliana Mbabbe, Neymara czy Lionela Messiego. Prowadzone przez niego zespoły prezentują solidną obronę i polegają na szybkich kontratakach. Według dziennikarzy jego zatrudnienie ma być wyrazem nowego podejścia właścicieli klubu, którzy oczekują mniej blichtru, a więcej solidności.