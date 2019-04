Piątek może mieć nowego trenera. Znane nazwisko na horyzoncie

Mecze ligi włoskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Piłkarze AC Milan, w którego składzie furorę robi od stycznia Krzysztof Piątek, są w tym momencie na czwartym miejscu w tabeli Serie A. Za zespołami w lidze włoskiej 30 meczów.

Pozycja Rossonerich na osiem kolejek przed końcem nie jest pewna. Cały czas blisko są ekipy Atalanty, Lazio, AS Roma i Torino. Wydaje się, że tylko zachowanie tej pozycji, która daje bezpośredni awans do Ligi Mistrzów, zapewni dalszą pracę Gattuso.

Pochettino od dawna faworytem

Dyrektor zarządzający zespołu z San Siro, a więc Ivan Gazidis przyznał, że prowadzący obecnie Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino jest idealnym kandydatem, aby już latem zastąpić Gattuso. Tak przynajmniej podaje znany dziennik "Corriere della Sera".

Pochettino jest faworytem Gazidisa już od czasu pracy w północnym Londynie. Działacz pochodzący z Republiki Południowej Afryki jeszcze w poprzednim sezonie pracował w Arsenalu.

47-letni szkoleniowiec z Argentyny został menedżerem Tottenhamu w 2014 roku. W AC Milan mają nadzieję, że pod jego wodzą w końcu uda się pozbawić Juventus mistrzostwa Włoch. Co ciekawe, w Turynie także myślą o zatrudnieniu byłego świetnego piłkarza. W gronie jego potencjalnych nowych pracodawców wymienia się również Inter oraz Bayern.

Źródło: Freedom Conservation Mauricio Pochettino to łakomy kąsek

Wielka kasa dla Tottenhamu

Problemem może być jednak to, że trener z Ameryki Południowej ma umowę ze Spurs do końca czerwca 2023 roku. Jak podaje BBC, to sprawia, że klub z Londynu będzie chciał otrzymać za szkoleniowca od 30 do 40 milionów funtów. Tymczasem Tottenham właśnie przeniósł się na nowy stadion i Pochettino ponoć nawet nie myśli o odejściu.

Zwolnienie Gattuso także nie będzie tanie. Może kosztować nawet 10 milionów euro, bo Włoch ma umowę ważną jeszcze ponad dwa lata.

AC Milan to 18-krotni mistrzowie Włoch. Ostatni tytuł zdobyli jednak osiem lat temu. Od tego momentu tylko raz byli w stanie zakończyć rozgrywki wyżej niż na szóstym miejscu. Teraz mają na to dobrą szansę.

W sobotę wielki sprawdzian przed Gattuso i Piątkiem. Rywalem będzie prowadzący w tabeli Juventus.