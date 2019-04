Tottenham z obawami. "Niesamowity Ajax. Będzie ciężko"

Po drodze do półfinału Ajax wyeliminował Real i Juventus, co najlepiej świadczy o tym, jak mocna w tym sezonie jest amsterdamska drużyna. Tottenham uporał się z Borussią Dortmund, a w ćwierćfinale po niewiarygodnym rewanżu odprawił Manchester City. Mało kto spodziewał się, że to akurat te dwa kluby zajdą aż tak daleko w bieżącej edycji Champions League.

Nikt w to nie wierzył

- Możliwość gry w półfinale świadczy o tym, że posiadasz niesamowitych zawodników. Oni już w fazie grupowej grali świetnie przeciwko Bayernowi. Pokonali Real i Juventus, co świadczy o ich sile - stwierdził trener Tottenhamu Mauricio Pochettino.

Wojna biletowa w Lidze Mistrzów. Liverpool podniósł ceny kibicom Barcelony Liverpool... czytaj dalej » - Ta drużyna zasługuje na ogromny szacunek. Trener i piłkarze wykonali niesamowitą pracę. Trochę tak jak my, bo nikt nie wierzył w to, że się tu znajdziemy. Ale my na to zasłużyliśmy. Myślimy o tym półfinale tylko w jeden sposób - że będzie bardzo ciężki - ocenił.

Ajax przełożył swój ligowy mecz w weekend w związku z półfinałem, ale Tottenham nie mógł liczyć na tak wielką przychylność władz Premier League. Ekipa z północnego Londynu przegrała w sobotę z West Hamem 0:1.

- Może są świeżsi, może nie. Rzeczywistość wygląda tak, że oni mieli tydzień na przygotowania, a my graliśmy mecz derbowy. Więcej czasu na przygotowanie oznacza mniejsze ryzyko. Ale nie szukamy wymówek, takie są fakty - stwierdził argentyński szkoleniowiec.

Bez Kane'a w rewanżu

Skrzydłowy Lucas Moura sugerował niedawno, że do składu na rewanżowe spotkanie mógłby po kontuzji wrócić superstrzelec Tottenhamu Harry Kane. Pochettino stanowczo temu zaprzeczył.

- Lucas tak nie powiedział. Kane radzi sobie dobrze i pracuje. Zaczął trochę biegać. Rehabilitacja przebiega dobrze, ale nie wiemy dokładnie, kiedy wróci. W rewanżu nie ma na to szans - zapewnił.

To najważniejszy mecz londyńczyków w europejskich pucharach od 57 lat. W 1962 roku przegrały w półfinale Pucharu Europy z Benficą Lizbona.

Program półfinałów (mecze o godz. 21):

wtorek, 30 kwietnia

Tottenham - Ajax Amsterdam



środa, 1 maja

Barcelona - Liverpool



rewanże

wtorek, 7 maja

Liverpool - Barcelona



środa, 8 maja

Ajax - Tottenham