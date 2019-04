Trener Kogutów zmartwiony kontuzją Kane'a. "Obawiamy się, że opuści resztę sezonu"

We wtorek rozpoczną się ćwierćfinały Ligi Mistrzów. W jednym z nich dojdzie do angielskiej batalii. Naprzeciwko siebie staną Tottenham i Manchester City. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na nowym stadionie Tottenham Hotspur Stadium.

- Wtorkowy wieczór pokazał, że system VAR wciąż wymaga dużo pracy. Ja chętnie w ustaleniu protokołu, który ułatwi pracę sędziom. Z wygranej jestem bardzo zadowolony, ale wciąż czeka nas dużo pracy i cały czas to Manchester City jest faworytem do wygrania Ligi Mistrzów - powiedział menedżer Tottenhamu Mauricio Pochettino po zwycięstwie jego zespołu 1:0 w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Kibice londyńskiej drużyny zamarli w 55. minucie. Sytuacja była niegroźna, ale skończyła się fatalnie. Przy linii bocznej Kane próbował zablokować wybicie piłki przez Fabiana Delpha. Kapitan reprezentacji Anglii nie odpuścił do samego końca i niestety przypłacił to kontuzją.

Patrząc na grymas bólu z jakim mierzył się 25-latek, sytuacja wyglądała poważnie. Boisko opuszczał z pomocą dwóch członków sztabu medycznego Tottenhamu. Wielki ból Kane'a. Może wypaść do końca sezonu W 55. minucie... czytaj dalej »

W środę badania

- Obawiamy się, że może opuścić resztę sezonu. Sytuacja pokazuje, że skręcił kostkę i mógł uszkodzić więzadła - wyjawił po meczu Pochettino.

- Rozmawiałem z Delphem o sytuacji, ponieważ był zdenerwowany. Starałem się powiedzieć mu, że to nie była jego intencja ani Harry'ego - dodał menedżer Kogutów.

W środę Kane przejdzie serię szczegółowych badań medycznych. Po nich zapadnie ostateczna diagnoza. - Mamy nadzieję, że nie jest to poważny problem, a on odzyska siły tak szybko, jak to możliwe, ale nie wygląda to dobrze - podkreślił Argentyńczyk.

- Byłbym zaskoczony, gdyby Kane zagrał jeszcze raz w tym sezonie - stwierdził były pomocnik Kogutów Jermaine Jenas w telewizji BT Sport.

Źródło: EPA/NEIL HALL Pochettino ma o czym myśleć

Zwycięstwo bez lidera

Kolejna przerwa może sprawić, że Kane'a nie tylko nie zobaczymy do końca sezonu, ale może też opuścić kluczowe spotkania Ligi Narodów w czerwcu.

Nawet bez swojego najlepszego strzelca Koguty zdołały we wtorek wygrać 1:0. W 78. Son Heung-Min przejął piłkę tuż zanim przekroczyła linię końcową, cofnął się z nią w stronę środka pola karnego i pokonał brazylijskiego bramkarza Edersona uderzeniem lewą nogą.



Wyniki ćwierćfinałów Ligi Mistrzów:



wtorek, 9 kwietnia

Tottenham Hotspur - Manchester City 1:0 (0:0)

Liverpool - FC Porto 2:0 (2:0)



środa, 10 kwietnia

Manchester United - Barcelona (21.00)

Ajax Amsterdam - Juventus (21.00)