Wygra Ligę Mistrzów, to odejdzie. "Idealny moment na spakowanie się"

- Zwycięstwo w Lidze Mistrzów? To byłoby coś fantastycznego. Idealne zamknięcie pięciu sezonów pracy oraz moment na spakowanie się i pójście do domu – rzekł Pochettino.

Ajax ani myśli się bronić. "W tym tkwi nasza siła" Trener piłkarzy... czytaj dalej » - Po triumf w Lidze Mistrzów w takich okolicznościach, w takim sezonie, potrzebowałbym czasu na zastanowienie się nad przyszłością. Powtórzenie takiego cudu…no cóż… - zamyślił się argentyński szkoleniowiec, który pracuje w Tottenhamie od pięciu sezonów, a wcześniej prowadził Espanyol (2009-2012) i Southampton (2013-2014).

W światowych mediach od dawna spekuluje się o kolejce chętnych na zatrudnienie 47-letniego trenera. Przy tej okazji w przeszłości najczęściej wymieniano Manchester United i Real Madryt.

Vertonghen gotowy na Ajax

W środowym rewanżu w Amsterdamie Pochettino będzie mógł liczyć na wracającego do zdrowia Jana Vertonghena.

- Na szczęście skończyło się na rozciętym nosie. Wielu piłkarzy gra z takimi urazami. To nie jest wielki problem. Jeśli będzie zdrowy, z pewnością na niego postawimy. Być może będzie potrzebował maski, ale to też nic strasznego – ocenił.

Półfinałowy mecz Ajaksu z Tottenhamem rozpocznie się o godzinie 21.

Cztery dni później Spurs zagrają u siebie z Evertonem w ostatniej kolejce Premier League. Remis zapewni ekipie z Londynu występy w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.



Mauricio: ”@ErikLamela and @JanVertonghen are back. We will see if they are available to be in the starting XI or on the bench.” #UCL#COYSpic.twitter.com/0smXefSToN — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 May 2019



Wyniki półfinałów:

środa, 1 maja

Barcelona - Liverpool 3:0 (1:0)



wtorek, 30 kwietnia

Tottenham - Ajax Amsterdam 0:1 (0:1)



rewanże

wtorek, 7 maja

Liverpool - Barcelona 4:0 (1:0)



środa, 8 maja

Ajax - Tottenham (godz. 21.00)