"La Gazzetta dello Sport": Pochettino chce do Juventusu

08.05 | Piłkarze Tottenhamu Hotspur pokonali w Amsterdamie Ajax 3:2 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu w Londynie przegrali 0:1, ale mają więcej goli zdobytych na wyjeździe. Ich rywalem 1 czerwca w Madrycie będzie Liverpool, który wyeliminował Barcelonę.

Nicolo Schira przyznał, że dyrektor sportowy mistrzów Włoch Fabio Paratici doszedł do porozumienia ze szkoleniowcem. Angielski dziennik "The Independent" potwierdził, że to właśnie Argentyńczyk jest pierwszy na liście życzeń Juventusu.



Avanti tutta per Mauricio #Pochettino alla #Juventus: positivo il summit ieri con i due intermediari che stanno curando i contatti con il #Tottenham. Intanto #Paratici ha incassato il sì dell’argentino. Si lavora al contratto: possibile quadriennale. #calciomercato#THFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) 22 maja 2019





Lewandowski czeka na wzmocnienia. "Wiem, że coś się wydarzy" Bayern Monachium... czytaj dalej » - Jeśli wygram Ligę Mistrzów, to odejdę z Tottenhamu. Jeśli przegram, to możliwe, że też - mówił przekornie po półfinałach Ligi Mistrzów z Ajaksem Amsterdam Pochettino.

Jego relacje z szefem Tottenhamu Danielem Levym uległy ostatnio pogorszeniu. Właściciel klubu z północnego Londynu nie jest skory do szaleństw na rynku transferowym, bo priorytetem jest dla niego spłata nowego stadionu.

Pochettino chce walczyć o trofea i chce wzmocnień. Marzy o co najmniej stu milionach funtów na nowych zawodników podczas najbliższego okienka, inaczej opuści klub. Spurs nie wydali ani jednego funta na transfery od stycznia 2018 roku. Wtedy - za 28 mln euro - sprowadzili z PSG Lucasa Mourę, bohatera rewanżowego meczu z Ajaksem.

Pięć lat z Allegrim

Allegri opuścił Juventus po pięciu latach, w których zdobył pięć mistrzostw Włoch i cztery krajowe puchary. Stara Dama pod jego wodzą dwukrotnie dotarła do finału Ligi Mistrzów, gdzie przegrała z Barceloną (2015 r.) i Realem (2017). W tej edycji Champions League Juventus niespodziewanie odpadł w ćwierćfinale z Ajaksem Amsterdam.

- Rozmawiałem z prezydentem klubu po porażce z Ajaksem. Mieliśmy plany dalszej współpracy, ale w ciągu ostatnich tygodni one się zmieniły. Uznaliśmy, że czas się rozstać - mówił w rozmowie z serwisem skysports.com Allegri.