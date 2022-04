Ma kolejny powód do świętowania. Matty Cash z nowym kontraktem

Cudowny wieczór w Chorzowie. Polacy mają upragniony mundial Reprezentacja... czytaj dalej » 24-letni prawy wahadłowy dołączył do Aston Villi we wrześniu 2020 roku. Rozegrał dotąd 60 meczów, w których zanotował trzy gole (wszystkie w obecnym sezonie) oraz sześć asyst.

W bieżących rozgrywkach Premier League jest jednym z najlepszych piłkarzy ekipy Stevena Gerrarda, czemu wyraz dali kibice, wybierając go najlepszym piłkarzem marca.

Klub zachwycony, Cash nie może się doczekać

"Aston Villa jest zachwycona, ogłaszając, że Matty Cash przedłużył kontrakt z klubem" - napisano w oficjalnym oświadczeniu. Nowa umowa obowiązywać będzie pięć lat.

"Cieszę się, że zostanę tu, w Aston Villi, na kolejnych pięć lat. Spędzam tu fantastyczny czas i już nie mogę się doczekać, by kontynuować tę ekscytującą podróż" - napisał z kolei reprezentant Polski.