Nastoletni kapitan znów zachwycił. Do awansu to nie wystarczyło

Ajax ani myśli się bronić. "W tym tkwi nasza siła" Trener piłkarzy... czytaj dalej » 19-letni kapitan Ajaksu jest prawdziwym liderem swojej drużyny. Udowodnił to chociażby w obu meczach 1/4 finału Ligi Mistrzów przeciwko Juventusowi. W Amsterdamie na sporą część meczu wyłączył z gry Cristiano Ronaldo, zaś w Turynie do znakomitej postawy w obronie dołożył trafienie na 2:1.

Prawdziwy kapitan od urodzenia

De Ligt zadebiutował w pierwszym zespole Ajaksu, gdy miał 17 lat. Rok później był już kapitanem drużyny z Amsterdamu. Setny występ w podstawowym składzie "Godenzonen" zanotował w wieku zaledwie 19 lat.

Jego pozycja w ekipie jest niepodważalna. Trener ten Hag znakomicie zdaje sobie sprawę, że na kapitana może zawsze liczyć.

W ćwierćfinale młody obrońca strzelił decydującego o awansie gola w wyjazdowym starciu w Turynie w Juventusem. To było 16 kwietnia. De Ligt dokładnie w 67. Minucie wspaniale wyskoczył do dośrodkowania z rzutu rożnego Lasse Schone.

W środę historia się powtórzyła, ale stało się to o wiele szybciej. W piątej minucie znów w kornera zagrywał Schone. Po wrzutce 32-latka ponownie najwyżej wyskoczył de Ligt. Nie zdołał zatrzymać go Dele Alli.

Źródło: PAP/EPA Matthijs de Ligt strzelił pierwszego gola

W środę został także szóstym nastolatkiem, który zdobył bramkę w półfinale Ligi Mistrzów. Co bardzo ciekawe, z tego grona dwóch występowało w Ajaksie. W 1995 roku gola strzelił Patrick Kluivert. Miał wtedy 18 lat. Rok później to samo udało się Nordinowi Wooterowi, który był wówczas 19-latkiem.

Jeszcze przed przerwą drugiego gola dla Ajaksu zdobył Ziyech. W pierwszym spotkaniu w Londynie holenderska drużyna zwyciężyła 1:0.

Po tamtym meczu specjalnie gratulacje de Ligtowi przekazał Cesc Fabregas. Hiszpański pomocnik przez dziesięć lat szczycił się tytułem najmłodszego zawodnika, który był kapitanem zespołu w półfinale Ligi Mistrzów.

Fabregas dowodził kolegami z Arsenalu w starciu z Manchesterem United w 2009 roku. Miał wtedy 21 lat.

De Ligt znacznie pobił jego osiągnięcie. W momencie pierwszego starcia z Tottenhamem pełnił funkcję kapitana mając zaledwie 19 lat i 261 dni. Holender 20. urodziny ma dopiero w 12 sierpnia.

Do Manchesteru United nie chce iść

- Uwielbiam go. Wspaniale przewodzi zespołem. On ma znakomitą osobowość do funkcji kapitana, a na dodatek świetne umiejętności piłkarskie. W tym wieku jest już na bardzo wysokim poziomie. To prawdziwa bestia na murawie – dodał były reprezentant Anglii Rio Ferdinand. On wiele lat spędził w Manchesterze United.

Ten klub chciałby pozyskać teraz De Ligta, ale zawodnik ponoć nie jest zainteresowany. Nie przekonuje go nawet 60 milionów euro za pięcioletni kontrakt. Marzeniem Holendra jest gra w FC Barcelona.

W tym sezonie w 53 występach ma na koncie siedem goli i cztery asysty.

De Ligt miał szansę zostać najmłodszym w dziejach Ligi Mistrzów kapitanem, który zagra w finale. Ajax w nim jednak nie wystąpi. Tottenham po kapitalnej drugiej połowie wygrał 3:2. Tydzień temu u siebie przegrał 0:1 i awansował dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe.

Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur 2:3 (2:0)

Bramki: De Ligt (5.), Ziyech (35.) - Moura (55.), (59.), (96.).



Pierwszy mecz: 1:0 dla Ajaxu. Awans: Tottenham.



Ajax: Onana - Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico - Schone (60. Veltman), Van de Beek (90. Magallan), De Jong - Ziyech, Dolberg (67. Sinkgraven), Tadić.

Tottenham: Lloris - Trippier (81. Lamela), Alderweireld, Vertonghen, Rose (82. Davies) - Sissoko, Wanyama (46. Llorente), Alli - Eriksen - Moura, Son.