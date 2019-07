Juventus potwierdził transfer "Złotego Chłopca". Pięcioletni kontrakt, kolosalna kwota

Już w czerwcu pisano, że de Ligt może pójść do Juve

Negocjacje między Włochami a Holendrami trwały od wielu tygodni. Podobno działacze Ajaksu odrzucili kilka ofert Starej Damy, choć de Ligt już wcześniej ustalił warunki kontraktu indywidualnego.

Pracowita środa

We wtorek wieczorem 19-latek przyleciał do Turynu, a dzień później pokazał się kibicom Juve i przechodził testy medyczne. Brakowało tylko oficjalnego potwierdzenia. Do czwartkowego poranka.

Mistrz Włoch poinformował na swojej stronie internetowej, że Holender, który związał się pięcioletnią umową, kosztował 75 milionów euro plus ewentualne bonusy w wysokości 10,5 miliona euro.



LIGHTS Matthijs de Ligt è ufficialmente bianconero! https://t.co/vqrukMxB9I#TURNDELIGTON#LiveAheadpic.twitter.com/a7L41UQ7li — JuventusFC (@juventusfc) July 18, 2019

Wojciech Szczęsny, który broni bramki Juve, może być zadowolony, bo będzie miał przed sobą kolejnego bardzo dobrego defensora. W grudniu ubiegłego roku został wybrany na najlepszego zawodnika do lat 21 w plebiscycie "Złoty Chłopiec" włoskiego dziennika "Tuttosport".

De Ligt ma za sobą doskonały sezon. Utalentowany młodzian walnie przyczynił się do zdobycia przez klub z Amsterdamu mistrzostwa i pucharu Holandii.

Poznali go dobrze

Dowodzony przez z de Ligta Ajax był także rewelacją Ligi Mistrzów. Holendrzy w 1/8 finału wyeliminowali obrońców tytułu Real Madryt, a w ćwierćfinale okazali się lepsi od... Juventusu. To właśnie de Ligt strzelił decydującego o awansie gola w rewanżowym meczu w Turynie. Ajax odpadł w półfinale, po rywalizacji z Tottenhamem.

Źródło: gettyimages.com De Ligt cieszy się z gola strzelonemu swojej nowej drużynie

O pozyskanie utalentowanego obrońcy ubiegało się kilka czołowych europejskich klubów, a wśród nich FC Barcelona, Paris-Saint Germain, Bayern Monachium czy Manchester United. Wyścig ostatecznie wygrał Juventus.

Według włoskich mediów, zawodnik ma zarabiać około 11 milionów euro za sezon. Uczyni go to drugim najlepiej opłacanym piłkarzem Juventusu zaraz za Cristiano Ronaldo, który otrzymuje 31 milionów euro netto.