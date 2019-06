Kapitan Holandii zawalił gola, potem sam strzelił. "Jestem surowy wobec siebie"

19-latek to jedno z największych odkryć minionego sezonu. Mimo młodego wieku był przywódcą Ajaksu pełną gębą, defensywę amsterdamczyków trzymał w ryzach. Mistrzostwo i puchar Holandii oraz półfinał Ligi Mistrzów to duża zasługa kapitana. Nic dziwnego, że jest jednym z najbardziej rozchwytywanych graczy. Barcelona, Bayern, Manchester United, PSG - kolejka po młodego Holendra jest spora.

"Musiałem czymś nadrobić"

W czwartkowym starciu z Anglikami o awans do finału Ligi Narodów nie wszystko szło po jego myśli. Dobre interwencje przeplatał złymi, a Jadon Sancho w pewnym momencie założył mu taką "siatkę", że jeszcze długo może mu się śnić.



W 30. minucie natomiast zachował się fatalnie pod swoją bramką. Zbyt późno wykonał wślizg i, zamiast w piłkę, trafił w nogę szarżującego w polu karnym Marcusa Rashforda. Sam sfaulowany napastnik Manchesteru United wykorzystał jedenastkę.



- Spóźniłem się. To było bardzo głupie i sam o tym wiem. Nie powinienem podawać piłki w kierunku bramki - przyznał w wywiadzie po meczu.

Zrehabilitował się, jak na kapitana przystało. W 73. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, głową posłał piłkę do siatki. - To kwestia ponownego uwierzenia w siebie. Jestem surowy wobec siebie i wiem, że nie powinienem się zatrzymywać. Szkoda, że taki przestój przytrafił mi się w pierwszej połowie. Musiałem czymś nadrobić - dodał.



Pierwszy raz od 112 lat

Kapitan natchnął kolegów, dogrywka była popisem Holendrów. W 97. minucie samobójcze trafienie zaliczył Kyle Walker, a w 114. wynik meczu na 3:1 ustalił Quincy Promes. Jak się okazuje, poprzednio Oranje strzelili dwa gole w dogrywce w 1907 roku, w spotkaniu z Belgami.

Rywalem drużyny Ronalda Koemana w niedzielnym finale będzie Portugalia, która w środę po hat-tricku Cristiano Ronaldo ograła Szwajcarię 3:1.