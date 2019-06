Kolejny piłkarz Bayernu ma wrócić do Borussii Dortmund

Lewandowski też trafił do Bayernu z Borussii Dortmund

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

W 2013 roku Bayern pozyskał z Borussii pomocnika Mario Goetzego za 37 milionów euro. Jednak zawodnik nie sprawdził się na Allianz Arena i po trzech sezonach został odkupiony przez klub z Zagłębia Ruhry za 22 miliony. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce historia się powtórzy, a jej bohaterem będzie środkowy defensor Bawarczyków.

Doszli do porozumienia

30-letni Hummels trafił do Bayernu latem 2016 roku za 35 milionów euro. Zawodnik jest wychowankiem zespołu z Monachium, dlatego po siedmiu latach postanowił powrócić na Allianz Arena. W nowej-starej drużynie obrońca miał lepsze i gorsze momenty, ale w stolicy Bawarii najwyraźniej doszli do wniosku, że nie jest niezastąpiony i zgodzili się go sprzedać.

Lewandowski apeluje o zmiennika w klubie. "Byłoby lepiej dla mnie i zespołu" Robert... czytaj dalej » Według dziennika "Bild" doszło już "do porozumienia w sprawie transferu i zarobków piłkarza". Zgodę na odejście Hummelsa wydał również szkoleniowiec Bayernu Niko Kovac. Dortmundczycy mają zapłacić za piłkarza 20 milionów euro plus bonusy. Natomiast on sam zgodził się na obcięcie zarobków o dwa miliony euro za sezon – zamiast 12, będzie dostawał 10.

Chce grać

Dlaczego Hummels zdecydował się na zmianę barw klubowych? "Bild" twierdzi, że zawodnik chciał mieć pewne miejsce w pierwszym składzie, a w Monachium nikt nie mógł mu tego zagwarantować. Nie dość, że podstawowym środkowym obrońcą jest Nikolas Suele, to na dodatek klub pozyskał Lucasa Hernandeza z Atletico Madryt i to właśnie on prawdopodobnie będzie partnerem Niemca w defensywie.

Na tym jednak nie koniec – nadal możliwe jest odejście Jerome'a Boatenga. Ostatnio zmianę pracodawcy zasugerował mu sam prezydent Bayernu Uli Hoeness. Niewykluczone, że wówczas Bayern zdecyduje się sprowadzić innego defensora. Na ten moment, oprócz Hernandeza, klub pozyskał Benjamina Pavarda, który może występować na prawej stronie i środku obrony.