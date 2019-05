Matka młodej gwiazdy Romy napadnięta. Wzburzony piłkarz zagroził odejściem

Kolejna legenda AS Roma odejdzie z zespołu. We wtorek Daniele De Rossi ogłosił, że zmieni klub. Włoch trafił do Romy w 2000 roku, w zespole seniorskim zadebiutował rok później. Dotychczas w barwach Giallorossich rozegrał 615 spotkań.

Po czwartkowym incydencie rozgniewany zawodnik zasugerował na Instagramie, że nie zamierza godzić się z takimi wydarzeniami i może go to skłonić do opuszczenia Rzymu. .

Potem nie narzekajcie

"Po raz drugi moja matka dziękuje tym, którzy pozwolili sobie przywłaszczyć coś, co do nich nie należało. To zbyt łatwe wypatrzeć samotną kobietę, grozić jej i w konsekwencji ukraść jej rzeczy... Potem nie narzekajcie" - wiadomość o takiej treści Zaniolo zamieścił na swoim koncie kilka godzin po nieprzyjemnym zdarzeniu. Później usunął swój post, który zdążył jednak wywołać ogromne zamieszanie wśród kibiców stołecznej drużyny.

Piłkarz Romy nawiązał do podobnej sytuacji, która miała miejsce w ubiegłym miesiącu. Złodzieje ukradli wówczas BMW X6 należące do matki zawodnika. Costa za pośrednictwem mediów społecznościowych napisała wtedy: "Chciałam podziękować i życzyć wesołych Świąt Wielkanocnych tym, którzy tej nocy skradli nasz samochód sprzed domu". Kilka dni później auto wróciło do właścicielki.

W biały dzień

Incydent, który miał miejsce na jednej z rzymskich ulic w czwartek, był znacznie groźniejszy. Rabusie napadli na kobietę w środku dnia, około godziny 11:30. Do Costy podjechało dwóch mężczyzn na skuterach, którzy zażądali wszystkich kosztowności. Łupem przestępców padły Rolex oraz torebka, w której znajdowały się m.in. kluczyki do samochodu. "Grozili, że mnie zastrzelą" - zeznała 41-latka. Auto pozostało na parkingu. Identyfikację przestępców uniemożliwiały kaski. Policja nadal poszukuje sprawców.

Chętnych nie brakuje

Czwartkowe wydarzenia to cios nie tylko dla piłkarza i jego rodziny, ale również dla rzymskiego klubu. Zaniolo rozgrywa swój pierwszy sezon w barwach stołecznego klubu, do którego trafił z Interu Mediolan. Utalentowany pomocnik szybko stał się kluczową postacią Giallorossich. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w 36 meczach i zdobył 6 bramek. Zadebiutował również w pierwszej reprezentacji Włoch. Wystąpił w dwóch spotkaniach w ramach eliminacji do mistrzostw Europy z Finlandią i Liechtensteinem.

Źródło: INSTAGRAM (@frac77) Francesca Costa robi furorę w mediach społecznościowych

W Romie podpisał poprzedniego lata jeden z najniższych kontraktów w zespole. Jego gra przerosła jednak oczekiwania władz klubu. Po serii świetnych występów szefowie Giallorossi zaproponowali Zaniolo kilkukrotną podwyżkę za przedłużenie umowy, jednak wspomniane incydenty mogą zniechęcić zawodnika do pozostania w Rzymie. Zainteresowanie 19-latkiem wykazały Juventus oraz Tottenham. Jak donosi "The Mirror" wielkim zwolennikiem talentu Włocha jest Mauricio Pochettino, łączony w ostatnim czasie z turyńskim klubem.