Brat Paula Pogby przyznał się do próby wymuszenia pieniędzy

Brat znanego piłkarza i czterech innych podejrzanych zostało już zatrzymanych pod zarzutem próby wymuszenia z bronią w ręku - ujawniła agencja AFP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, które rozpoczęło się po 27 sierpnia, gdy Mathias zamieścił w mediach społecznościowych zagadkowy filmik, w którym zapowiadał on "rewelacje" na temat swojego słynnego brata.



Reuters: Pogba zapłacił 100 tysięcy euro zorganizowanej grupie przestępczej Piłkarski mistrz... czytaj dalej » 32-letni brat mistrza świata z 2018 roku początkowo nie był w zainteresowaniu francuskiej prokuratury, formalnie przyznał się do winy dopiero kilka dni temu w trakcie przesłuchania.

Wszyscy aresztowani

Pozostali czterej podejrzani to krewni braci Pogba w wieku od 27 do 36 lat. Wszyscy zostali aresztowani we wtorek, a od środy są przesłuchiwani w siedzibie Centralnego Urzędu ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej.



W śledztwie pojawił się też element szantażu. Pogba zeznał, że grożono mu ujawnieniem jego rzekomej próby rzucenia uroku przez szamana na kolegę z reprezentacji Kyliana Mbappe.



Paul Pogba poddał się niedawno operacji kolana i jego udział w mundialu w Katarze pod koniec bieżącego roku stoi pod znakiem zapytania.